銅鑼灣瀛豐放題料理店疑爆食物中毒　11人食生蠔刺身等後上吐下瀉

衞生署衞生防護中心今日（27日）公佈兩宗懷疑食物中毒個案，共涉及11名28至46歲的男女，他們先後於上周六（24日）到銅鑼灣京都商業中心3樓的瀛豐放題料理專門店，進食生蠔、帶子、海膽、刺身等水產品，其後在3至46小時內陸續出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉及四肢乏力等病徵。目前全部病人情況穩定。食物安全中心現時已派員到餐廳視察，案件仍然在查。



衞生署衞生防護中心今日（27日）公佈兩宗懷疑食物中毒個案，均位於銅鑼灣瀛豐放題料理店。（資料圖片）

衞生防護中心料副溶血性弧菌、諾如病毒引致

衞生防護中心指，初步調查顯示受影響人士曾進食多種共同食物（包括生蠔和刺身），個案可能由副溶血性弧菌及/或諾如病毒引致。

首宗涉及一男兩女，年齡介乎28至46歲，他們在晚上到瀛豐用膳，並在之後3至12.5小時出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉及四肢乏力等病徵；其中一人求醫，毋須入院。

另一宗個案則涉及八名年齡介乎29至36歲的男子，他們同日到瀛豐吃晚餐，約24至46小時後，出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉、四肢乏力及暈眩等病徵。其中三人求醫，毋須入院。目前兩宗案件的病人均情況穩定。

食物安全中心現時已派員到餐廳視察，案件仍然在查。衞生防護中心則提醒，市民在外進食時，應光顧可靠及有牌照的食肆、避免進食生海產、以及小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔等。

而翻查資料，上年3月以及2021年時，瀛豐亦同樣捲入食物中毒風波，兩宗事件分別有12及18人食物中毒，同樣是進食過同類水產品。