預算案・電動車一換一｜Tesla扣稅貴$11萬　專家教4.1前慳錢換車

【財政預算案2024】財政司司長陳茂波本周三（29日）公布，電動車首次登記稅寬減安排，將延長兩年期限，惟寬減額下調四成，稅前車價逾50萬元的電動車，更不再獲任何稅務寬免，新計劃由4月1日生效。若以電動車「一換一」計劃，購買Tesla Model Y Long Range為例，扣除寬免額的稅款前後相差達115,000元。



近日有不少車主打算趁「死線」前更換電動車，不過時間僅餘約一個月，期間需要先取得俗稱「劏車紙」的車輛拆毀證明書，亦要完成車輛的交付，才可提交證明申請寬減額。因此有車主另闢蹊徑，例如在坊間購買「劏車紙」，或是先行向車行取得車身號碼等。資訊科技商會榮譽會長方保僑建議，車主盡可能購買現貨車，避免最終賠了夫人又折兵。



Model Y Long Range計劃前後 稅款差額$11.5萬

政府本周三公布，電動車首次登記稅寬減安排，將延長兩年期限，惟寬減額下調四成。其中電動車「一換一」計劃下的首次登記稅最高寬免額，由287,500元減至172,500元，非「一換一」購買電動車的寬免額上限，則由97,500元減至58,500元。至於稅前車價逾50萬元的電動車，則不再獲任何稅務寬免。新計劃由今年4月1日開始生效，至2026年3月31日截止。

若以熱門的電動車品牌Tesla為例，車型Model Y Long Range的稅前零售價為391,000元，連稅則為596,150元，若車主在4月1日前成功登記「一換一」計劃，扣除寬免額後只需406,150元。若新計劃推行後登記，則需花上521,150元，差額達115,000元。其網頁顯示，部分型號要在今年第二季度才可交付。

Tesla官網顯示，Model Y的預計交付時間為今年第二季度。（TESLA網頁）

「劏車紙」炒價$2萬有風險 需趕在死線前完成轉名

近日不少車主打算趁新計劃生效前換電動車，惟車主不可先登記新電動車，再取消舊私家車的登記，即車主必須先取得俗稱「劏車紙」的車輛拆毀證明書，再購買新電動車，才可集齊足夠的資料提交新申請。因此部份等不及取得「劏車紙」的車主，或沒有合資格舊車的車主，選擇在坊間購買「劏車紙」，以盡快在新計劃生效前提交申請。

據了解，目前「劏車紙」的炒價已近兩萬元。資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，由於「劏車紙」屬於原車主名下，買賣雙方需要辦理手續轉名，若未能在死線前完成手續，只會得不償失。「所以個風險係，如果嗰個賣家突然間話唔得閒，去到Deadline（死線）幾日都仲唔去搞，咁就有問題喇。」

資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片）

新車死線前抵港 否則交新稅 建議買現貨

不過，即使車主已持有合資格的「劏車紙」，亦不代表安然無恙。由於部份電動車沒有現貨，當運至香港時，或已錯失最後的登記時機。據方保僑所了解，各車行希望趁3月31日死線前開單，因此近日仍有現貨提供，惟購買人數眾多，若現貨售罄後車主仍堅持購買，必須確保新電動車可在死線前運抵香港。他建議購買現貨最為穩妥，「如果架船遲咗嚟香港，咁邊個負責？一定有呢啲爭拗。」

若已確定新車未能在死線前抵港，可否先向車行查詢新電動車的資料，如車身號碼等，以先行提交登記。方保僑稱，都有一定風險，若新電動車抵港後發現問題需要更換，或是其他問題發生，以致與最初提交的證明文件不相符，同樣會得不償失。「如果畀個車身號碼登記先，最後架車唔係呢架車就唔知點算。」

運輸署網頁亦有FAQ答解電動車一換一新稅事宜。（運輸署網頁）

2.28前已換車但未登記 明年2.27前申請仍交舊稅

部份新車主或在預算案公布新計劃前，即今年2月28日前仍未辦理首次登記，其稅款應如何計算？根據運輸署網頁指，相關車主即使未能在4月1日前辦理登記，若註冊分銷商／進口者或車主，向運輸署提交所需證明文件，可按舊計劃繳付稅款。不過車主必須於2025年2月27日或之前提交申請，否則登記後仍按新計劃計算稅款。

惟熱門車型供應有限，或需等待長時間才有貨，相關車主為謹慎起見，可向車行確保新電動車在死線前運抵香港。但就如上文所述，若貨輪延遲等問題不幸發生，車主只能自求多福。