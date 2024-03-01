保誠前女經理訛稱女兒有保單　並獲佣金8.7萬　欺詐罪成判社服令

曾任監警會觀察員的保誠保險前女高級區域經理，涉訛稱3份保單由其女兒兼下線保險代理處理，以詐騙保險公司向兩人發放佣金及獎金共逾8.7萬元。經理被控3項欺詐罪受審，早前被裁定其中兩罪罪成。裁判官今（1日）在東區法院判刑時指，考慮涉案金額少，案件對保險公司和客戶都影響不大，遂決定判她社會服務令120小時。



女被告姚寶雅，64歲，原被控3項欺詐罪，指被告於2012年2月至2015年3月，向保誠偽稱其女兒為3份保單的經手代理人，意圖詐騙而誘使保誠承保及發出該3份保單，以及就該等保單支付相關佣金或其他款項予被告及其女兒。

女被告姚寶雅在東區法院被裁定欺詐罪成，被判社會服務令120小時。

裁判官早前裁決指，就第二和第三項欺詐罪所涉的一對夫婦，接納他們的證供，並指該對夫婦所涉的兩份保單獲批前，未有見過被告的女兒。而他們是在保單獲批後，才在文件見到被告女兒的名字。

裁判官裁定，被告的女兒不是該對夫婦的經手代理人，被告明知此事，仍向保誠訛稱保單是其女兒處理，令保誠向被告和其女兒發放約6.5萬元的佣金，因此裁定被告該兩罪成立。

就第一項欺詐罪，由於裁判官對涉及另一對夫婦的證供存疑，不接納他們的證供，因此裁定該罪不成立。

案件編號：ESCC882/2022