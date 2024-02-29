4男疫情期間在TG群組發仇恨言論　曾提實施大屠殺　囚16至38月

4男在2022年疫情期間，在 Telegram 群組倡議以暴力手段，攻擊支持防疫政策市民、警員及公職人員等，並揚言要「實施一場大屠殺」等。他們早前承認串謀有意圖傷人、煽動等罪，案件今（29 日）在區域法院判刑，法官練錦鴻指，被告的言論反政府，企圖再燃起2019年社運事件的灰燼，挑撥同樣對社會不滿的人破壞已有的制度，他又指帖文無政治理念，主要宣洩仇恨，與其他恐怖分子沒太大不同，判4被告入獄16 至 38 個月。



4 名被告：陳思諾（35 歲），被判囚38月，李浩源（17 歲）被判囚29月，黃澦羅（36 歲）被判囚24月，蔡啟棉（19 歲）被判囚16個月。4人同承認一項串謀有意圖而傷人罪，指他們於 2022 年 2 月 8 日至 5 月 7 日期間，在香港串謀與其他不知名人士，非法及惡意傷人；陳另承認作出具煽動意圖作為罪；李及黃則承認串謀作出具煽動意圖作為罪；黃亦承認管有危險藥物，及無牌管有槍械及彈藥罪。

4名被告在區域法院承認串謀意圖人等罪，被判囚16至38個月。

TG群組名為：寧願站著死也不跪著生存

案情指，陳在2022年2月，於社交媒體Telegram設立 「寧願站著死也不跪著生存」的本土激進群組，陳是群組的擁有人及管理員，餘下3名被告是群組的成員，他們有在群組內發布宣揚使用暴力，或用不同武器及爆炸品，和發動大屠殺有關的內容。

陳曾揚言要屠殺懷有奴隸思想的人

陳曾在群組中稱，感染新冠身亡的人遠比「黑警打死」的少，又形容健康碼為「大監獄」、「親手幫自己套上奴隸頸鏈」；揚言要屠殺香港人 ，殺死懷有「 奴隸思想」的人 、警員、公職人員及支持防疫政策的市⺠，甚至要殺死自己的家人；鼓吹蒐集資源、實施一場「大屠殺」、「殺盡黑警防疫撚狗官」等。

官指陳帶頭侮辱執法人員

法官練錦鴻判刑時指，陳思諾是群組的管理員，他於論述中任領導者，帶頭侮辱執法人員，甚至市民大眾，更提到希望有大屠殺等，又建議買武器及撿取武器等，可見他所言非虛，是有意付諸實行。法官又認為被告們起初未必有真正傷害警員及執法人員的意圖，但在互相鼓勵和煽動下 ，為了表現而發表進一步言論。他認為陳的刑責最重，他鼓吹其他人以防疫為藉口使用武力，煽動他人破壞政府的統治權，判陳入獄 38 個月。

年輕非任意妄為的藉口

次被告李浩源曾發文提議製作汽油彈、槍械、爆炸品等，又曾與其他成員協議破壞政府及支持政府的人，指參與程度也不低，但他案發時不足 18 歲，容易受人影響，年輕非任意妄為的藉口，判李入獄29個月。

被告黃澦羅被捕前曾發 3 則帖文，但沒提出複雜的計劃或建議，角色較低；另他管有武器是有意使用，連同他其他罪名，共判黃入獄 24 個月。被告蔡啟棉曾參與反對防疫政策的討論及作回應，並有商討購買武器等，其參與度相對低，判囚 16 個月。

同案另一名17 歲女被告張佩善，早前經審訊被裁定串謀有意圖而傷人罪不成立。

DCCC1016/2022