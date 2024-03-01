財政預算案｜樓市辣招只撤未取消　何永賢：機制仍在可隨時再實施

新一份財政預算案宣佈長達14年的樓市辣招全面撤銷，房屋局局長何永賢今日（1日）出席記者會表示，



只要系統機制仍存，有機會調整稅款，「我哋只不過將印花稅變做零，但如果有需要我可以調返稅款數字」



▼2月28日 2024/25年度財政預算案懶人包▼



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何永賢：撤辣只不過將印花稅變做零

財政司司長陳茂波在周三（2月28日）公布的新一份財政預算案中宣布，即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即無需再繳付額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD），認為有關措施在當前的經濟及市場情況下已無需要。

房屋局局長何永賢表示，撤辣後系統仍在，可隨時再實施。（黃浩謙攝)

被問及樓市全面撤辣，如樓市炒風再現，影響普通市民置業，政府會在何時重推「辣招」及是否有指標？房屋局局長何永賢強調，只要系統機制仍存，有需要時，便可再用來調整樓市，「我哋今次撤辣，但係我哋嘅系統，我哋嘅機制仍在，換句話說，我哋嘅所有措施，我哋只不過將印花稅變做零，但如果有需要我可以調返稅款數字」。她續指會密切留意樓價、買賣及走勢整體情況。

至於如樓市在撤辣後繼續下行，會否有措施刺激樓市？她則表示，政府及金管局有一籃子策略，如房屋局有樓市印花稅等幾種稅款，而金管局有樓宇按揭或壓力測試的機制系統。