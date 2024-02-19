元朗簡約公屋今年中開放申請　明年初入住　房屋局長：有交通配套

「簡約公屋」第一批1.7萬個單位已在去年12月動工興建，當中元朗攸壆路的項目將是首批落成的3層簡約公屋，預計在明年第一季落成。房屋署會在今年年中公布申請安排，望能做到無縫對接，讓簡約公屋一興建好，住戶就可入住，無需再等。



財政司副司長黃偉綸在今（19日）的動土禮上，感謝新鴻基地產無償借出土地7年給政府興建此簡約公屋，亦對單位的入住率感信心，相信只花一年多便可建成的簡約公屋能有助縮短公屋輪候時間，協助市民盡快上樓。房屋局局長何永賢亦指在攸壆路落成的配套，包括交通服務、零售商店和休閒設施等，將能同時惠及附近居民。



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黃偉綸：首批項目動工後最新估算成本119億

截至去年9月底，公屋平均輪候時間為5.6年，為緩解有加無減的輪候時間，政府早在2022年的施政報告提出可快速興建並組裝合成的「簡約公屋」方案，計劃在未來5年，建約3萬個單位。第一批約1.7萬個項目單位包括元朗攸壆路的2,100個單位、屯門3A區的1,900個單位、牛頭角彩興路的2,800個19層單位，以及啟德世運道的約1萬個單位。

財政司副司長黃偉綸在動土禮上，交代簡約公屋的進展。他表示，由MIC組裝合成的簡約公屋興建成本降低不少，低層單位建築成本約53萬，而高層則是59萬，均比傳統公屋的92萬成本少得多；現在第一批項目動工2個月後的再估算成本為119億，亦比當初標價的149億少30億元。

房屋署在落成半年前公布申請安排 令居民「無縫」入住

至於在時間方面，黃偉綸表示，預期在明年第一季落成的元朗簡約公屋，僅一年多的時間便能完工，對比傳統公屋則需3年時間興建，簡約公屋將節省不少興建時間。同時，房屋署會在落成半年前公布申請安排，讓合資格居民可「無縫」入住，黃指這些節省的時間將有助基層市民盡快上樓。

他強調對新界的簡約公屋入住率有信心，他引同在元朗的同心村過渡性房屋為例，該村的入住率有98％。他亦認為元朗攸壆路簡約公屋的社區服務和交通安排都相宜，如屆時將有巴士和小巴，接駁居民來往元朗市中心和大欖隧道轉車站。

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組裝合成箱在惠州製造 每日自動化生產90台

第一批「簡約公屋」項目由其士和中鐵建設聯營承建，組裝合成箱在中國惠州製造。公司代表對能如期交貨感信心，他們表示清楚知道興建項目是香港重點的民生議題，而1,300名工人在自動化產線下，每天都能生產90台組裝合成箱，望能讓香港居民盡早入住。

其士代表則稱這些項目的組裝合成箱，有近9成都可拆卸並重用，就連機房、升降機和走廊都是用MIC技術組裝而成，方便將來可搬去其他地方拆卸重用。

新地郭炳聯：期望可為房屋供應「提速、提效、提量」

新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯亦表示對元朗攸壆路簡約公屋項目正式動工感到高興，他期望項目可為房屋供應「提速、提效、提量」，讓基層市民可盡早上樓，改善住屋環境。新地是第一個無償借出土地予政府興建簡約公屋的私人發展商。

位於元朗攸壆路的地塊面積近96萬平方呎，由去年簽署協議開始無償借出7年給政府，鄰近規劃中的港鐵北環線牛潭尾站及新田科技城，原本是「熟地」，早年已獲批興建住宅。借出期由2023年簽署協議計，以規劃及建造時間約兩年加5年居住期為基礎。