簡約公屋｜工務小組通過第二批98億元項目　何永賢：樓層較上次多

立法會工務小組通過98.3億元第二批9個簡約公屋項目，房屋局局長何永賢指第二批簡約公屋較第一批樓層多，樁柱要求都不同，可節省成本的單位較上一批少。不過第二批簡約公屋所需的工程總撥款可減近17億元，何永賢解釋因為模件結構更有效益和不推展上水蓮塘尾項目。



房屋局局長何永賢指第二批簡約公屋較第一批樓層多，樁柱要求都不同，可節省成本的單位較上一批少。

第二批簡約公屋98億元 何永賢：樓層多、樁柱不同

第二批9個簡約公屋項目，包括4個位於柴灣常安街/常平街、屯門第54區、小欖樂安排和馬鞍山恆光街項目，提供約1.24萬個單位，另外改裝5間分別位於上水、觀塘和黃大仙空置校舍，提供約600個單位。

政府將就第二批簡約公屋項目向立法會申請撥款，決定不再推展上水蓮塘尾項目，改為改裝5間位於觀塘，九龍灣及黃大仙等空置或即將空置的校舍，並新加入馬鞍山恆光街的項目，約3萬個簡約公屋單位供應目標維持不變。

何永賢指，今批樓層較多，在樁柱上的要求不同，可節省成本的單位在比例上較上一批少。她表示政府決定善用空置校舍，以回應社會對政府在市區提供更多簡約公屋單位的期望，主要改裝課室，同時也會保留禮堂和圖書館等設施，供住戶使用，部分校舍的空間較小，但周邊的屋邨配套設施齊全。

何永賢續指，兩批項目合共3萬個簡約公屋單位，將有超過一半位於市區，1至2人單位將佔7成、3至4人單位佔2成、5至6人單位佔1成，參考過渡性房屋經驗，相信大單位數目足夠。

選委界立法會議員陳紹雄指，關心第二批項目調低總價的主要原因為何，以及將空置或者校舍改裝成居住單位的建築成本費用。

省成本因模件結構具效益 放棄蓮塘尾項目

選委界立法會議員陳紹雄指，關心第二批項目調低總價的主要原因為何，以及將空置或者校舍改裝成居住單位的建築成本費用。

何永賢指第二批簡約公屋節省16.9億元，因為模件的設計上令結構上更有效益，本來風力幕牆以石屎建造，現時以鋼結構比較輕，樁柱亦都比較輕，鋼材料價錢亦便宜10%；另外蓮塘尾本來的地皮開發成本比較高，又需要污水處理設施，決定不再推展後節省9億元，鋼材料價格和供應商的市場意見調查又節省4億元，污水處理設施節省2億元等。至於學校方面，現時有過渡性房屋由學校改裝，個別比較細、如「火柴盒」的學校校舍成本就會比較低。

民建聯立法會議員李世榮指，早前與一個簡約公屋選址附近的私人屋苑業委會溝通，他們關注可否增加配套和車位，以及可否增加巴士線應付居民需求。

李世榮冀增加配套和車位

民建聯立法會議員李世榮指，早前與一個簡約公屋選址附近的私人屋苑業委會溝通，他們關注可否增加配套和車位，以及可否增加巴士線應付居民需求。

何永賢希望在公屋地下空間設配套設施讓市民使用，亦會與運輸署溝通檢視附近路邊是否有空間增加泊車位，或者附近有否臨時停車場。此外，亦會聯絡運輸署，如果入伙後對公共交通需求增，請巴士公司幫忙加班次。

工務小組委員反對在財會進一步討論，田北辰在會後稱項目涉款近一百億元，竟然很多議員認為不用再討論。（李宇婷攝）

田北辰詫異工務小組委員反對再討論項目

實政圓桌立法會議員田北辰指，小欖樂安排項目交通問題值得關注，該處距離屯門公路轉車站約為2.5公里，大部分住戶靠巴士出入，關心繁忙時間的交通承受力，他又關心項目非常貼近飛機噪音界線。何永賢回覆指海榮路至黃金海岸一段青山公路會擴闊，田北辰即指該段與樂安排往轉車站一段沒有關係，何永賢稱會再與運輸署商討，至於噪音界線方面設計上已移後，較為遠離岸邊。

不過，工務小組委員反對在財會進一步討論，田北辰在會後稱項目涉款近一百億元，竟然很多議員認為不用再討論，上次荔枝角收押所重建涉款50多億元，政府都認為要說清楚，卻沒有場合讓他們回答，強調自己審議政府項目已盡本份。