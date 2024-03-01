聯合醫院事故｜公院月內兩涉智能系統事故　病人組織促檢視培訓

聯合醫院發生醫療事故，護士未有將醫生指令輸入新的電腦系統，以致病人至少16小時未有接受維生指數檢查，病人最終因吸入性窒息離世。翻查資料，公立醫院在一個月內已有兩宗涉智能系統的醫療事故，包括2月初廣華醫院遙距監察失效。



社區組織協會幹事彭鴻昌認為應全面檢視醫管局智能系統的運用，整合有可能發生的風險因素。他指當醫院要引入一些新智能系統時，應要增加護士的醫護培訓，包括實際環境下的培訓，以免醫護因不熟悉新系統而出現失誤。



繼2月初廣華醫院遙距監察失效，令醫護對病人呼吸機喉管鬆脫不知情後，再有公院發生涉智能系統的醫療事故。聯合醫院一名護士因未有將醫生指令輸入新的電腦系統，以致病人至少16小時未有接受維生指數檢查，病人最終因吸入性窒息離世。

社區組織協會倡醫生直接輸入指令減風險

短短一個月內就有兩宗涉智能系統醫療事故，社區組織協會幹事彭鴻昌認為，雖然兩宗事故涉及的風險因素不同，一宗為系統連接問題，一宗為培訓問題，但都反映醫院轉用智能系統後，或會增添了不少的風險因素而需要處理，故認為醫管局應全面檢視相關系統整合有可能發生的風險因素，並預早制定改善辦法。

他亦指，人手問題當然需要解決，但忙碌非可以忘記輸入醫生指令的借口，認為醫院要引入一些新智能系統時，應要增加護士的醫護培訓，包括實際環境下的培訓，以免醫護因不熟悉新系統而出現失誤。他補充，現時醫生在寫下指令後，要再由護士輸入，公院或可考慮可否減少相關步驟，由醫生直接輸入，以減少風險。

病人政策連線：檢查血壓等是護士日常工作

香港病人政策連線主席林志釉同樣指，此次醫療事故與上次廣華一樣，均因護士依賴智能系統而出現事故。他續指，不論在公院或私院，檢查血壓等都是護士日常工作之一，如發現有病人長時間都沒有量血壓，應要得悉是否智能系統有出錯或無入到指令。