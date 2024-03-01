聯合醫院事故｜16小時僅驗一次血壓沒察覺　院方稱因病人病情穩定

聯合醫院發生醫療事故，涉護士未有將醫生指令輸入新電腦系統，致病人未有按醫生要求每4小時接受維生指數檢查，致89歲男病人近16小時未有維生指數紀錄，男病人其後離世，初步了解死因為吸入性窒息致死。



被問到為何護士檢查病人情況時未有發現沒有指數紀錄，聯合醫院內科及老人科部門主管黃思豪指，因為病人十分穩定，所以沒有誘因去檢查維生指數紀錄，但他同意如果缺少相關資料或會影響病情判斷。



老人科專科醫生佘達明同意，量少一兩次維生指數不會導致死亡，形容吸入性窒息出現可以很快，「𠵱頭同你講緊嘢，下一秒都可以出現吸入性窒息」。不過，他則指，如病人本來已出現吸入性肺炎，應該要安排病人「打側瞓」，以減少吸入嘔吐物窒息致死。



內科主管認缺血含氧量、血壓數據會影響病情判斷

聯合醫院發生醫療事故，一名89歲男病人2月20日時因重覆嘔吐、發燒，經急症室入院，護士照顧病人期間，未有將醫生指令輸入新的電腦系統，令病人未有按指示每4小時接受維生指數檢查，男病人最終離世，由於其床邊有嘔吐物，初步了解死因為吸入性窒息致死。

聯合醫院內科及老人科部門主管黃思豪表示，吸入性窒息與有否紀錄維生指數無關，但他同意如果缺少相關資料如血含氧量、血壓等或會影響病情判斷。

病人穩定且無表達不適：無嘢令到我哋懷疑佢血壓有事

被問到為何病人近16小時未有維生指數紀錄，護士亦不察覺，他則指，因為病人十分穩定，「佢入去篤手指又吊鹽水，又搞咁多嘢，但個病人舒舒服服，又無叫唔舒服」，所以沒有誘因去檢查維生指數紀錄，「因為無嘢刺激到我哋覺得要去check佢去血壓，亦無嘢令到我哋懷疑佢血壓有嘢。」

老人科專科醫生佘達明。（資料圖片／歐嘉樂攝）

老人科專科醫生佘達明同意，量少一兩次維生指數並不會導致死亡，形容吸入性窒息出現可以很快，「𠵱頭同你講緊嘢，下一秒都可以出現吸入性窒息。」他解釋，出現吸入性窒息主要是因為長者不夠力去吐出嘔吐物，故嘔吐物隨著呼吸進入氣管，堵塞氣道引起窒息。

不過，他則指，如病人本來已出現吸入性肺炎，加上入院時亦經常嘔吐，故醫護在安排其休息時應該要安排病人「打側瞓」，以助其吐出嘔吐物，減少窒息致死的機會。