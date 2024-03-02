旅發局調查內地過夜客10大熱門景點︰黃大仙祠out　呢兩個新上榜

政府本周三（2月28日）發布的財政預算案，向旅遊事務署及旅遊發展局撥款10.9億元，加強旅遊發展及舉辦活動，當中便包括推出全新的香港旅遊品牌。



根據旅發局去年的調查結果，發現內地過夜旅客的熱門旅遊景點已「重新洗牌」，相較於2018年的數據，離島（大嶼山、長洲及南丫島等）及黃大仙祠竟跌出十大，分別由西九分化區及香港藝術館「空降」所取代。至於尖沙咀、太平山頂及迪士尼樂園，則時隔多年仍穩守首三名。



▼旅發局調查內地過夜客10大熱門景點（由第10位起）▼



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去年26%過夜旅客為探訪親友 高於2018年17%

旅發局文件顯示，去年度假的過夜旅客佔53%、探訪親友佔26%、商務亦佔11%，其餘10%為途經香港及其他原因。相比新冠疫情及反修例事件前的2018年，當時度假的過夜旅客高達61%，而探訪親友僅得17%，至於其他類別的變化不大。由此可見，去年約3,400萬訪港人次，當中不少依靠探親作為支撐。

旅發局的問卷調查結果顯示，去年過夜旅客對香港的整體滿意度達8.7分，94%稱會再度訪港，亦有93%會推薦香港給親友，三項數據均分別較2018年高0.1分及微升0.1至0.2%。

整體過夜旅客三甲景點︰尖沙咀、太平山頂、迪士尼

旅發局亦統計整體過夜旅客曾遊覽的十大景點，比較去年及2018年，首兩名依然是尖沙咀及太平山頂；而迪士尼樂園由第4名躋身至三甲內；香港摩天輪由11名升至第5名。不過女人街／廟街、海洋公園、蘭桂坊、灣仔會展的名次均有下跌。

至於西九文化區及「香港藝術館」，即代表疫情期間落成的M+博物館、故宮文化博物館及戲曲中心，則分別「空降」至第6名及第9名。

香港摩天輪「成功挑戰」跳五級

不過若只觀察內地過夜旅客的數據，他們曾遊覽的十大景點有所不同。雖然相隔數年上榜的景點分別不大，三甲依次序仍是尖沙咀、太平山頂及迪士尼樂園，但其他傳統旅遊景點的名次則「重新洗牌」。

例如女人街／廟街、海洋公園、灣仔會展及蘭桂坊的名次有所下降；而本來排名第8的離島（大嶼山、長洲、南丫島）及第10的黃大仙祠更跌出十大，分別由西九文化區及香港藝術館「空降」取代。僅香港摩天輪「成功」由第9名一舉拿下第4名。

▼旅發局2024年介紹香港十大旅遊體驗▼



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去年不過夜內地客人均消費較2018年暴跌四成

其實旅發局文件數據亦顯示，若撇除受水貨客影響的訪客人次及逗留晚數，內地旅客的人均消費金額有明顯下降，2018年不過夜旅客人均為2,400元，過夜為7,000元；去年分別跌至1,400元及6,500元，跌幅達41.7%及7.1%。

由此可見，近年內地掀起的「特種兵」風潮，確實影響相關消費數據。而在排名中下跌的海洋公園、蘭桂坊、離島等景點，正是較花費金錢或耗費時間的景點，不適合他們追求性價比，以最短時間，花最少金錢的旅遊策略。