財政預算案｜政府料今年旅客4600萬人次升至疫前七成　料失水貨客

政府積極推動旅遊業復蘇，剛公布的財政預算案列出，文化體育及旅遊局預測今年訪港旅客將錄得4,600萬人次，較去年升35.3%，回升至疫前（2018年）七成水平。雖然人次飆升，但預測消費水平卻有下滑，每名過夜旅客平均消費或減至5,800元，跌幅達16.4%，過夜日數亦跌至3.2日。



知情人士解釋，去年過夜旅客平均消費及過夜日數均較高，主因是疫後開關，來港旅客不少目的是探親，故推高消費額及過夜日數；至於料訪港旅客今年才回升至疫前七成水平，是參考新加坡在開關兩年後旅客才達七成。不過「失去」的1,000萬人次旅客，按2018年數據主要是內地「水貨客」，料不會重返。



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文體旅局料今年旅客人均消費跌16.4%

去年訪港旅客達3,400萬人次，文化體育及旅遊局預計今年再增至4,600萬人次，升幅達35.3%。入境相關的總消費，亦由去年的1,779億元，升至今年的2,073億元，升幅達16.5%；其中跨境運輸服務收益分別佔350億元及480億元。

雖然當局預計的人次及總額上升，但人均數據卻有所下降。每名過夜旅客的平均消費，由去年的6,939元，減至今年預計的5,800元，跌幅達16.4%。至於旅客的過夜日數亦由去年的3.6日，再減至今年預計的3.2日。僅過夜旅客的滿意程度不變，預計與去年同為8.7分。

去年入境人次僅恢復至2018年的52%

旅發局報告顯示，對比新冠疫情及反修例事件前的2018年，去年的入境旅客只恢復至當年的52%。惟去年的過夜與不過夜旅客各佔50%，即分別為1,700萬人次；而當年或因即日水貨客普及，不過夜旅客佔55%，約3,588萬人次，前後相差達1,888萬人次。

人均消費方面，2018年不過夜旅客為2,200元，去年卻跌至1,300元，跌幅達40.9%。然而過夜旅客卻由當年的6,600元，升至去年的6,900元，升幅達4.5%。與此同時，過夜旅客的逗留時間由3.1晚升至3.6晚。

去年通關後來港旅客探親為主 推高人均消費額及過夜日數

知情人士解釋，新加坡也是在開關兩年後，旅客人次才回升至疫前、2018年七成，所以作出這個推測。在2018年，有約1,000萬人次是水貨客，由於近幾年疫情時內地居民購物方式已轉向網上，以往水貨客圍城情況料不復再。

去年首季過夜旅客人均消費額有約6,900元，但到第四季時已跌至6,100元。知情人士表示，由於去年開關後，來港旅客主要是探親，人均消費額消費額會較高，這也令過夜平均日數升至3.6晚，預測今年回落至3.2晚，其實與2018年相同。

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過夜旅客購物金額跌至人均3185元 美容護膚品跌最高

雖然內地過夜旅客人均消費跌幅不大，但消費類別的比例有所調整，其中酒店賬單由2018年的15%，升至去年的22%，約1,430元；餐飲亦由13%升至20%，約1,300元。至於整體購物的金額則由61%減至49%，約3,185元，除了藥品及健康補充品微升2%外，其他商品均有2至5%的跌幅，當中以美容及護膚品跌幅最高。

換言之，內地過夜旅客人或減少購物方面的開支，轉為花費在酒店及餐飲類別。