和你lunch｜藝人吳智杰等8人囚33至45月　事件對多被告影響深

有示威者於2019年11月12日在中環舉行「和你Lunch」活動，期後演變成衝突並有多人被捕，包括男藝人吳智杰等8名男女，事後被控暴動及蒙面等罪成，其中3人認罪，5人經審訊被裁定罪名成立，他們今(2日)在西九龍法院(暫代區域法院)判刑，暫委法官彭亮廷認為是次暴動雖非最嚴重，也屬嚴重級別，從各被告的裝備，推斷各人有需要時可走上前線或充作後勤，參與程度不算低。他也考慮到各被告過去均有良好品格，重犯機會低，各人亦因事件而受不同程度的影響，部份人更失去工作或甚很大機會失去專業資格，最後判3名認罪被告入獄2年9個月，5名經審訊被裁罪的被告，包括吳智杰囚3年9個月。



8名被告：吳智杰（29歲，藝人）、陳維聰（29歲，西廚）、陳敦涵（26歲，酒店接待員）、李晁鋒（28歲，社工）、蔡綺洛（27歲，售貨員）、林梅嘩（27歲，美容師）、陳灝良（28歲，放射治療師）和梁升彥（28歲，綜合科學及生物科教師）。全被控一項暴動罪，指他們在2019年11月12日中午，在中環畢打街與德輔道中一帶參與暴動，並在非法集結的情況下使用蒙面物品。

3認罪被告准部份控罪存檔

其中陳維聰、蔡綺洛及林梅嘩開審前認暴動罪，他們另被控的「在非法集結時使用蒙面物品」罪、陳另被控管有危險藥物罪，及蔡被控的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，均獲存檔。3人均被判囚2年9個月。

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吳智杰因涉案被代理人公司解約

本案8名被告中不乏專業人士，他們在求情時有透露案件對他們的影響，原本當演員的吳智杰，因涉及本案被代理人公司解約，品牌公司亦抽起其廣告，令其演藝夢幻滅，跌入人生低谷。；原本在米芝蓮餐廳任西廚陳維聰，及社工李晁鋒，事後均辭去工作；專業放射師陳灝良則退修碩士課程，並轉至小型醫療中心工作，原本任教師的梁升彥，未能在正規學校任教，他開設了教育中心，服務基層兒童。

認罪女被告還柙後喪父至今耿耿於懷

認罪的女被告蔡綺洛求情時透露，她今年2月在獄中誕下孩子，現由丈夫獨力照顧；其夫今有帶孩子到庭讓她相見。

彭官判刑時亦透露蔡於去年4月審前覆核時已表示會認罪，並放棄保釋還柙，翌日蔡父遇上工業意外去世，蔡對此感到耿耿於懷，認為其父因擔心她而在工作上分神，導致意外發生。

曾主演ViuTV電視刻的藝人吳智杰求情時透露，他在涉及本案後，已與代理人公司解約。（Instagram@josephckng）

官信眾被告重犯機會低

彭官判刑時稱，接納8名被告過去品格良好，重犯機會低，他們被捕至今4年，事件對他們及其親友有極大的心理壓力，人生計劃亦被打亂，部份被告很大可能失去專業資格。雖然當日事件只維持約3小時，各人被捕時身上有生理鹽水、手套、護目鏡等裝備，可推斷他們必要時可上前線，或作後勤支援，參與程度不算低，考慮各人情況後，判眾人33個月至45個月。

當日有過百人在街道上聚集

案情指，當日中午12時許有人在中環破壞交通燈，圍觀和聚集的人群由原本十數人增至過百人，他們走出馬路並佔據街道，阻礙交通，之後有人破壞巴士，亦有人在馬路上放置障礙物及燃燒雜物以阻塞交通，亦有人破壞附近元氣壽司及吉野家等店舖，更有人設下傘陣與警對峙，亦有人拋擲磚頭。防暴警於下午3時過後驅散行動，警方在現場部份多人，包括本案8名被告。

吳辯稱怕被傳媒認出才戴帽及口罩

其中曾參演ViuTV電視劇的被告吳智杰，曾辯稱當日只在中環閒逛等女性朋友下班，又指因為他是藝人，為保持形象及拍被傳媒認出，才戴帽及口罩。他後來想找車往銅鑼灣時遇上暴動，並聽到槍聲，最終被捕。惟彭官未有接納其說法，認為他非為顧形象或因醫學理由而戴帽及口罩，片段顯示吳被警方追捕並走入逃生出入口時才脫下口罩，並想放入褲袋，認為吳為逃避防暴警才逃跑。最後裁定吳等5名不認罪被告罪成。

案件編號：DCCC 356/2021