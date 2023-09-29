和你Lunch｜兔唇被告稱自卑戴口罩　官稱非合理辯解　3人暴動罪成

有示威者於2019年11月12日發起中環「和你lunch」，和警方爆發衝突，多人被捕。其中三人否認暴動等罪受審，今（29日）在區域法院裁決，其中一名被告辯稱有「兔唇」，覺自卑才戴上口罩，惟法官李慶年未有接納說法，又指未有醫學證據指被告當時需戴口罩，並強調純為遮掩面部缺陷或外觀理由而在非法集結時蒙面，並非法例所指的合理辯解。李官最後裁定3名被告均罪成，把案件押後至10月5日，和其他認罪被告一併判刑。



兩男1女受審被告：楊耀（24歲，攝影師）、羅翔駿（24歲，屋宇設備工程人員）和吳雅芝（女，23歲，見習樓宇結構工程師）。他們被控於 2019 年11月12日，在中環畢打街與德輔道中及干諾道中交界一帶參與暴動，另被控身處非法集結時使用蒙面物品。

三人否認暴動罪，羅和吳亦否認身處非法集結時使用蒙面物品罪，而楊則承認該罪。

2019年11月，中環及港九多區經常出現「和你Lunch」活動。(詳看下圖)

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羅辯稱有兔唇因外觀感自卑

三人在審訊時均有自辯，其中羅解釋，自小便有嚴重「兔唇」，曾做手術，案發時已改善不少。但因外觀和自卑心，因此在案發時戴口罩。

官認為羅的外貌與輕度兔唇的人無異

惟法官在裁決指，醫生只是建議羅在手術前後戴口罩，但案發日非手術前後的階段，且羅即使沒有戴口罩，外貌和一般有輕度「兔唇」的人無異，認為羅明知自己身處非法集結，法例不容許以蒙面物品阻止識辨身份，純以自卑而鋌而走險違法，難以接受。法官強調，單純因遮掩面部缺陷，或外觀原因而蒙面，並非法例所指的合理辯解。

楊被拍到曾叫口號及運送磚頭

法官又指，楊被拍得和示威者一起叫口號，明知自己身處暴動現場，仍然一起參與，藉以增加人數，壯大聲勢。此外，他亦被拍得撿拾和運送磚頭，以及和他人組成傘陣，遮掩正在破壞的示威者。

認為吳及羅是蓄意留守

法官亦裁定羅和吳不是無辜的途人，其中羅和其他示威者一齊叫口號「當差正X街」。他當時管有生理鹽水，是有備而來。至於吳則逗留在暴動核心範圍超過23分鐘。法官裁定兩人是蓄意留守，並提供鼓勵。

法官因此裁定三人暴動罪成，另裁定羅和吳身處非法集結時使用蒙面物品罪成。

羅的代表大律師求情指，羅已感到後悔，重犯機會不高，又指他承認非法集結，案中只爭議是否參與暴動。

案件編號：DCCC 771/2020