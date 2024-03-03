香港櫻花｜機場大樓12棵白色櫻花盛開　追花東涌居民有兩大建議

機場管理局近年在機場島栽種櫻花園，一解港人「思櫻潮」，今年更在機場客運大樓內擺放12棵櫻花樹，全為白色重瓣品種，供旅客欣賞，但也吸引東涌居民及攝影愛好者專程前往觀看。有東涌居民今日前往「追花」，指若然能夠「擺寬啲、多啲品種就靚啲」。



局方也美化機場一帶的景觀，其中古窯公園種稙了一大批黃花風鈴木，上周起開花，不過經歷上周五（1日）突如其來的寒流「摧花」，已經大部份凋謝，令專程前來賞花的市民感到失望，也有人稱「無網上面講得咁靚」。



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倫敦返港居民：好Attractive 、好Cultral

機管局今年除了在戶外櫻花園種植了85棵品種為「好運來」櫻花外，也在2月下旬元宵節前，在機場客運大樓A接機大堂一邊，種植12棵白色櫻花樹，近數日盛開，所以花期即將完結。

在倫敦生活多年的詹小姐，今午回港後就與母親一起在花前留影，她說在倫敦不常看到櫻花。由於是慶元宵，現場也掛了花燈，她形容佈置「好Attractive 」、「好Cultral」，「倫敦回港，同倫敦相比，啲花好靚好吸引，好attractive ，喺倫敦比較少見，好cultral，有唐人街感覺，唔知係畀情人節，擺中式嘢會覺得好靚。」

倫敦生活多年的詹小姐與母親一起在花前留影，她說在倫敦不常看到櫻花。（馬楚烽攝）

東涌追花居民：擺寬啲、多啲品種就靚啲

居於東涌的蘇女士經常在放工後到赤鱲角一帶賞花，更在早前櫻花季首天就到場觀賞。她評論指，今次在客運大樓擺設雖然美觀，但有部份已枯萎。她續指，展覽佈置「好靚但好細」，認為若然能夠「擺寬啲、多啲品種就靚啲」，認為這類擺設也能讓旅客、港人在等待時也能打卡。

▼3月3日同場加映 大埔海濱公園櫻花盛開▼



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260棵黃花風鈴木提早凋謝 只有十數棵仍有黃花

位於機場島過路灣路的古窯公園，種植的260棵黃花風鈴木，並在上周開花，機管局當時就預料花期維持10日，直至本周二（5日）的驚蟄。不過突如其來的一場寒風冷雨，或令黃花提早凋謝，今日所見只有十數棵仍有黃花。

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面對景色不如預期，來自上水的吳先生就指「無網上面講得咁靚」。他表示，上年已知道這條「風鈴徑」，今年是首次親蒞賞觀，本身期望看到開花，但到場後發現只有寥寥可數的黃花，推測是天氣影響。

吳先生今日有特意帶同相機、長鏡頭來拍攝，他說拍照本身是其次，重點是賞花。他相信若然同步開花，確實會是一片美景，但今次亦不會太失望。

來自上水的吳先生期望看到花海，但到場後發現只有寥寥可數的黃花，推測是天氣影響。（郭梓謙攝）

賞花深水埗夫婦感失望：唯一好處就係無乜人

至於來自深水埗的陳先生夫婦，覺得景色令人失望。二人稱本身在網上有留意到風鈴徑的資訊，故今午2時許來到東涌，並在午膳後來到，雖然本身因為寒雨，有預期不會見到一片黃花海，但實際落差仍然太大。

陳先生又表示，深水埗亦有風鈴木，他更指「仲靚過呢到」，但有總比沒有好；陳太則在一旁笑言，「唯一好處就係無乜人」。