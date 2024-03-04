驚蟄打小人｜小人婆嘆生意未復常　客人較疫前減半：成個世界窮晒

明日（5日）就是二十四節氣的「驚蟄」，是傳統習俗「打小人」的日子，為避開明日人潮，不少市民今日提早到銅鑼灣鵝頸橋橋底「打小人」。有擺檔10多年的「小人婆」大嘆「成個世界窮晒」，客人數目較疫情前減少一半，不少人更較為「手緊」，只要求「打小人」，未必同時做「保平安、求財」等儀式，生意額大跌。



不少市民今日提早到銅鑼灣鵝頸橋橋底「打小人」。（黃浩謙攝）

客人較「手緊」僅光顧打小人 不做保平安等儀式

「驚蟄」前夕，有不少市民前來鵝頸橋橋底「打小人」。現場有警察維持秩序，勸喻市民不要停留、攤檔的椅子不要放太出，以免造成阻塞。

在鵝頸橋橋底擺檔10多年的「小人婆」融姑表示，上個週末有約20位客人提早「打小人」，約數個為內地客。她指，客人較疫前少一半，未完全復常，「有啲人年年打開，但（疫情）停咗之後心諗，我打又係咁，唔打又係咁，不如唔好打，有種咁嘅心態。」

她表示，留意到客人較以前「手緊」，例如以往大部分客人「打小人」後，會同時做「保平安、求財」等儀式，現時大部分認為只做「打小人」已足夠，「依家啲人因為錢銀問題做少咗好多。」她指，亦有不少客人沒有「打小人」，只做招貴人、招財、轉運儀式，「變相少咗生意。」

有啲人年年打開，但（疫情）停咗之後心諗，我打又係咁，唔打又係咁，不如唔好打，有種咁嘅心態。 「小人婆」融姑

已在鵝頸橋橋底擺檔10多年的「小人婆」融姑表示，上個週末已有約20位客人「打小人」，只有數位為內地客，她指，疫情之後客人比以往少一半。（黃浩賺攝）

+ 12

「打小人」維持50元一次 「搵到兩啖食就算」

她績指，以往「驚蟄」前後，不少人會安排一家大細，各做一個「保平安」儀式，如今只需為家庭經濟支柱做有關儀式。不過，她表示，自擺檔以來均沒有加價，每個儀式只需50元，「大家打開，搵到兩啖食就算。」

除了實體「打少人」，融姑亦有在微信招客，每次做完儀式，會拍照給客人。她表示，昔日在內地擺攤時，經客人推薦下，開始在網上招客。

成個世界窮晒。 「小人婆」趙姑

在鵝頸橋橋底擺檔十多年的「小人婆」趙姑表示，通關後，生意亦不如疫前，「成個世界窮晒。」（黃浩賺攝）

預計明日生意較平日多四至五倍

同樣在鵝頸橋橋底擺檔十多年的「小人婆」趙姑表示，去年通關後，生意未能復常，大不如前，「成個世界窮晒。」她表示，預計明天正日的生意會較平日多四至五倍。她指，疫前平日會有約10個客人，但疫後一日僅約5個客人。她亦認為，客人傾向光顧較少儀式，「以前通常嗰個都作平安福、求財，而家少咗好多。」