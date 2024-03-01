驚蟄24節氣 | 冷暖交替易口乾舌燥起咳嗽 中醫推介兩款養生湯水

驚蟄為全年氣溫回升的節氣，但是因爲冷暖空氣交替，天氣不穩定，氣溫上下波動較大，容易口乾舌燥，外感咳嗽。春季人體肝氣旺，所以驚蟄養生要對肝臟進行保養，以適應驚蟄氣溫變化，增強體質，抵禦病菌的來襲。

（本文作者：陳卓熙註冊中醫師）



甘酸味食物助滋肝陰養肝

肝主酸，適當吃酸味食物有一定的滋肝陰養肝血的功效，所以適當進食酸味加甘甜食物具有補益作用。

常見酸味的食品如烏梅、菊花茶、酸棗、醋製品等；常見的味甘的食物有紅棗、淮山、冰糖、扁豆等，可以多吃蔬菜，如黃豆芽、香菜、春筍、茼蒿、菠菜、油菜，有利於體內積熱散發，清熱潤燥。

驚蟄吃梨助潤肺滋陰 脾虛、糖尿病者需少食慎食

另外，民間流傳驚蟄吃梨的習俗，生梨可以生食，榨汁，冰糖蒸梨。生梨性寒，味甘，有潤肺止咳、滋陰清熱的功效。但脾胃虛寒、畏冷食者、胃酸多者應少食。夜尿頻者，睡前少食；糖尿病者，慎食。

中醫驚蟄推介食療：

當歸鬱金豬蹄湯

材料：當歸10克，鬱金15克，豬蹄250克，紅棗5顆，生薑15克，鹽適量

製作方法：

1、將豬蹄刮去毛，處理乾淨後洗淨，在沸水中煮2分鐘，撈出，過冷水後斬塊備用。

2、當歸、鬱金、生薑洗淨，將生薑拍裂。將除鹽外的全部材料放入鍋內，加清水沒過所有材料，大火澆沸後轉成小火煮2～3小時。

3、待豬蹄熟爛後加入適量鹽調味即可。

功效：理氣活血、疏肝解鬱。

柴胡雪梨湯

材料：柴胡20克，雪梨1個，紅糖適量

製作方法：

1、分別將柴胡、雪梨洗淨，把雪梨切成塊，備用。

2、把柴胡、雪梨放入鍋內，加入1200毫升水，先用大火煮沸，再改小火煎15分鐘。

3、濾去渣，以紅糖調味即可。

功效：﻿發散風熱，滋陰潤燥。

注意：用於流感屬風熱型較輕者，症見發熱不惡寒、微惡風、出汗、乾咳、小便黃等。

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驚蟄運動宜選散步慢跑 出汗後需及時保暖

進行一些較爲舒緩的運動，例如散步、打太極拳、騎自行車、慢跑等，量力而行，切勿運動過度勞累。可結合自身的身體素質選擇可進行的身體鍛煉，身體出汗後及時採取保暖，以防受涼感冒。

《本文獲註冊中醫師陳卓熙授權轉載》

註冊中醫師陳卓熙

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