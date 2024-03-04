驚蟄｜打小人迎貴人！8步驟+2禁忌必遵守　龍年免被小人背後插刀

3月5日將進入「驚蟄」節氣，是今年第三個節氣，根據民間傳統習俗，此節氣代表春雷驚醒蟄伏在地下動物的時日；命理師楊登嵙說，此節氣也有害蟲被驚動，蠢蠢欲動的含意，所以此節氣也會流傳「打小人」的習俗，以替自己迎來貴人，此習俗以香港最為有名，楊認為，打小人習俗，不失為一種宣洩壓力、穩定情緒的方式。



命理師楊登嵙說，今年3月5日會進入「驚蟄」節氣，「蟄」是蟄伏，代表伏藏在地底的昆蟲動物，被春雷驚醒，蟲蟻走獸冬眠結束，萬物萌芽生長，但是古人也擔心，不只益蟲結束冬眠，連害蟲也一併出馬，例如老虎、蟲蟻蛇鼠之類的猛獸、害蟲，而老虎在民俗上代表口舌、血光、凶煞、蟲蟻蛇鼠則被認為是小人、煩人的是非，所以「驚蟄」期間，流傳打小人、引貴人、祭白虎的習俗。

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楊登嵙說，「打小人」的習俗，以銅鑼灣鵝頸橋最知名，香港政府還將「打小人」，初步列為該地的「非物質文化遺產」，可見此文化也已深植華人心中。楊登嵙指出，打小人的地方一般會在陰暗處、三叉路口、橋底、山邊等地進行，因為這些地方容易招喚鬼神，而且三叉路口煞氣較大，能克制小人，叉傷小人，一年365天都可以「打小人」，不過最盛行的日子是「驚蟄」，因為民俗相信這天是萬物被春雷驚醒的日子，當中也包含著小人，所以在小人被驚擾、蠢蠢欲動之前，最好先下手為強，打得小人不敢作惡。

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打小人儀式步驟：

1. 請神：用香奉請天地神明。

2. 稟告：將委託人之姓名、生辰八字等寫在百解靈符上。若要打特定小人，則將特定小人之姓名、生辰八字、照片、衣物等可以代表特定小人身份之物，書寫或放置於小人紙上。

3. 打小人：利用各種象徵物如委託者或施術者之鞋或宗教象徵武器毆打、傷害小人紙。

4. 祭白虎：若在驚蟄日打小人則須祭白虎。以黃色的紙老虎代表白虎，祭祀一般是使用小塊生豬肉沾上豬血，放入紙製白虎口中，代表餵老虎，當老虎吃飽後便不會再傷害人。

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5. 化解：將一切是非禍害、災害等，用撒花生、豆子等小物體或百解靈符等以消災解厄。

6. 祈福：以紅色的貴人紙，為委託者祈求貴人幫助。

7. 進寶：將元寶、金銀紙等焚化供奉鬼神。

8. 擲筊：將兩個半月形，一面內平坦為陰、一面向外彎出為陽的半月形木塊擲出，一內一外為聖杯，出現聖杯表示儀式圓滿完成。

過程與台灣祭五鬼、祭白虎的儀式大同小異。

楊登嵙提醒，打完小人後，要將小人衣紙化掉，切勿將其帶返家中，用來打小人的舊鞋，也不宜再穿，整個流程類似祭改法，與替身巫術咒詛原理，這也是一個洩憤的好方法，可以平衡個人心態，此習俗應流存，讓積忿之人多一個宣洩機會，是在繁忙壓力的社會中，一個安撫心靈，穩定情緒的方式。

【此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。】

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