驚蟄24節氣疾病多發 宜護肝健脾防春燥 附9款驚蟄湯茶食譜

驚蟄是春季第三個節氣。「驚」指驚醒，而「蟄」即藏伏，指昆蟲在冬季藏伏於泥土中的狀態。在這個節氣，氣溫回升速度加快而空氣濕度高，暖濕空氣上升形成積雨雲，一聲聲春雷由此而生。顧名思義，「驚蟄」就是天氣轉暖，春雷始鳴，驚醒蟄蟲的意思。

本文作者：博愛醫院蕭智揚中醫師



中醫認為，人的身體與自然有密切的關聯。在驚蟄，雖然萬物生機盎然，但同時也是疾病多發的時間。因為此時人體的陽氣從潛藏中續漸升發，正處於陰陽轉化時期，容易因正氣較弱而致病或誘發舊疾。故歷代醫家很注重驚蟄時的養生，使人體陰陽順接，陽長陰藏、陰平陽秘。以下有一些飲食及養生的小貼士供大家參考。

1. 護肝健脾

肝與春季相應，春季人體肝氣旺盛，容易產生肝火。若肝火犯脾，影響到脾氣的運行，導致脾氣虛弱，會出現消化不良（如胃痛、腹瀉）等症狀。因此，驚蟄飲食要著重「護肝」及「健脾」。唐代名醫孫思邈提倡：「春日宜省酸增甘，以養脾氣。」主張食用甘味的食品，例如淮山、蓮子、小米、薏米、大棗等，能夠健脾補氣；同時減少攝取酸味的食品，以防肝氣過盛。飲食要以清淡為主，多選擇新鮮青色蔬菜（如菠菜、蘆荀、韭菜、芹菜），避免油膩辛辣及忌酒。

兩款春季養生湯水

（一）淮山薏米扁豆蓮子瘦肉湯

材料：瘦肉1斤、淮山2兩、薏米1兩、白扁豆1兩、蓮子1兩 （2-3人份量）

煮法： 瘦肉汆水後，與其他材料一起入鍋，加入2000毫升水，武火煮滾後，轉文火煲1小時

功效：健脾益氣和胃

（二）菠菜豬肝湯

材料：菠菜30克、豬肝100克、食鹽少許、蔥白少許、生薑3片（1人份量）

煮法：將菠菜在熱水燙片刻，清除苦澀味；鮮豬肝切薄片。兩者入鍋，加入500毫升滾水，煮熟後加入蔥白、生薑、少許鹽亦可。

功效：清肝補血養肝

2. 防「春燥」

驚蟄節氣，人體陽氣升騰，新陳代謝旺盛，肝氣化火，容易出現心煩、上火等春燥症狀。

食物方面，可以適量進食芹菜、苦瓜，能清熱解毒，對肝火旺盛、皮膚泛紅的人士尤為合適。若兼見口乾舌燥、皮膚乾燥、大便乾結等火熱傷津表現，可選用雪梨、香蕉、蜂蜜等清熱潤燥之品，或服用以下飲品。

（一）四汁飲

材料：雪梨1個、竹蔗1根、馬蹄10個、蓮藕50克（1人份量）

煮法：材料洗乾淨，切皮後榨汁。將汁液煮滾後，放涼後即可飲用

功效：清熱解毒、潤燥生津

（一）四汁飲 材料：雪梨1個、竹蔗1根、馬蹄10個、蓮藕50克（1人份量） 煮法：材料洗乾淨，切皮後榨汁。將汁液煮滾後，放涼後即可飲用 功效：清熱解毒、潤燥生津

3. 預防時行感冒及傳染病

冬春天氣轉變之時，各種病毒、細菌開始變得活躍，人體容易感染各種傳染病（例如季節性流感、麻疹、水痘等）。室內空氣要流通，避免在人多密集的地方逗留，以減少病菌傳播的機會。若不幸患病，則要及早隔離與治療。日常保健可以用貫眾、板藍根、生甘草等煎服飲用，並可每天按摩迎香穴，增強抵抗力。

4. 預防蚊蟲咬傷

驚蟄時節，萬蟲驚醒，容易傳染疾病及因叮咬引起皮膚不適。我們要做好家居的清潔衛生，衣服及被褥要勤加洗曬以防床蟎及蝨蟲等。亦可用艾草煙熏家居的角落位置，以驅趕蚊蟲。在外出時，可以穿長袖衫褲，並外搽防蟲叮咬的藥物。

5. 勞逸結合

濕度較高之際，濕邪易阻礙經絡，脾虛濕困時，常使人感到疲乏無力、昏重欲睡。運動（如散步、慢跑、遠足）能舒展陽氣，祛濕通絡，同時可以配合陽光照曬背部（每天20分鐘），效果更佳。休息方面，建議早睡早起，順應陽氣生發，使肝氣條達，精神愉悅。

如有任何疑問，請向註冊中醫查詢。

博愛醫院蕭智揚中醫師

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驚蟄，寓意春雷起而萬物甦醒。人的身體與自然相呼應，人的陽氣也會從潛藏中醒來，開始升騰，氣血循環會增強。初春來臨，大家應多加注意肝臟和脾胃健康。莫競芳醫師提醒不同體質的人士宜吃不同性質的食物補身，文末亦附有紓緩鼻敏感的茶飲食譜。

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