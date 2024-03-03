禮貌運動｜楊潤雄：旅發局及其他部門推行　冀各行各業以禮待客

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（3日）表示，提升香港的好客之道和旅客體驗，旅發局計劃推出禮貌運動，將會聯同其他部門，在全香港推行，期望各行各業都會有禮待客，令香港成為好客之都。



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楊潤雄在商台節目表示，訪港旅客量大致復蘇，加上航空運力和各口岸運作恢復，希望今年實際訪港旅客人數會多過旅發局估算的4,600萬人次。他又指，世界上很多地方比香港更早開關，旅遊業只是恢復到疫情前的7至8成，估計是旅客習慣改變，加上機票費用仍較疫情前高。

楊表示，來自內地和東南亞旅客的回復數字很好，是香港的重點市場，會積極發展中東市場，歐美的市場則受多個不穩定因素影響，仍未看到復蘇，當局會繼續努力。

他提到，零售和餐飲業中，旅客生意佔四分一，珠寶等貴價奢侈品銷售不錯，日用品受旅客購物模式轉變影響，銷售尚未恢復，需要研究如何吸引旅客在香港逗留更長時間和消費更多。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，推「禮貌運動」不是只針對旅客。（資料圖片/（梁鵬威攝））

楊潤雄表示，旅發局計劃推出禮貌運動，增加對社區和不同行業的宣傳，希望提升香港的好客之道和旅客體驗，將有電視真人騷節目，及有其他大型推廣活動和優質服務計劃。他指，民政及青年事務局、教育局亦將一同推動，在社會建立禮貌氣氛。

他強調，這是培養整個社會的質素，不是特別針對旅客，因為人與人之間，都應該互相尊重，有互相幫助的精神，所以希望有「禮貌運動」，不只是針對服務業或旅遊業，是在整個社會一起做，互相幫助他人，或待人以禮。

至於財政預算案提出每月舉辦煙火和無人機匯演，楊潤雄表示，不會是唯一推動旅遊的方案，只是配合盛事舉辦，吸引旅客在香港逗留更長時間和消費更多，目前很難就旅客逗留日數和消費額，訂立關鍵績效指標KPI，需要觀察多一兩年的趨勢再作檢討。他希望各項大型活動可以協調，不要太過集中，以免會推高酒店房價，因此需做好統籌。