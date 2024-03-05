流水式集會案　執法層面是否違憲具廣泛重要性　終院准作上訴

資深民主派人士包括李柱銘、吳靄儀及李卓人等，及壹傳媒創辦人黎智英等，因參與2019年8月18日由民陣舉行的「流水式集會」而被裁定相關罪名成立。他們早前經上訴獲撤「組織」未經批准集結罪名，但涉及「參與」的罪名維持原判。黎等7人就「參與」的控罪，提出終極上訴。終院法官早前聽取陳詞後，今(5日)頒判辭，准他們就執法層面是否違憲的論點中，亦為涉廣泛重要性，准上訴人進行正審上訴。



7名上訴人：黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁和李柱銘。他們於去年8月就「組織」集結上訴得直獲撤罪，但「參與」集結罪則維持定罪，他們現就參與的罪名提出上訴。

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執法層面是否違憲具廣泛重要性

上訴人爭議條例在執法層面上是否違憲，上訴庭早前已就此批出許可，終院法官同意該法律爭議具廣泛重要性，因此批出上訴許可。

上訴人欲爭議相關條例限制言論及集會自由

然而就《公安條例》第17A（3）條：任何人舉行、召集、組織、組成或集合，或協助或牽涉未經批准集結，上訴人質疑法例本身（systematic）是否過分限制被告的言論及集會自由，此外，參與未經批准集結罪的最高刑期為監禁5年，上訴人爭議即使參與的控罪不涉暴力，也以5年作最高刑期，認為會帶來寒蟬效應等，因而提出上訴。

終院指2005年已有案例裁定無違憲

終院法官認為沒有基礎指法例過分限制被告言論及集會自由，刑期方面，條例定明法庭可判非監禁刑罰至最高入獄5年，不同意會帶來寒蟬效應等說法。法官又指，終院早於2005年「梁國雄案」中，已經裁定《公安條例》第17A（3）條法例本身沒有違憲，因此不能就此再作挑戰。

未有足夠證據指上訴人有組織集會

至於律政司欲就上訴人獲撤銷組織未經批准集結罪名提出上訴，終院早前已拒絕頒下上訴許可，法官今亦在判辭解釋，指案中沒有足夠證據支持各上訴人有組織涉案遊行，律政司的理據無合理可爭辯之處。

案件編號：FAMC 24-29/2023