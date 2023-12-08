流水式集會案　上訴庭准黎智英李柱銘等7人就定罪原則作終極上訴

壹傳媒創辦人黎智英等人涉於2019年8月18日，參與民陣在維園舉行的「流水式集會」。他們原被裁定組織及參與未經批准集結兩罪成，分別被判緩刑或監禁8至18個月不等。上訴庭今年8月裁定他們組織集結罪上訴得直，其中四人因此獲減刑。律政司就撤銷組織罪提終極上訴，7名被告則就維持原審定罪的參與罪提終極上訴，上訴庭今（8日）頒判辭，向7名被告批出上訴至終審法院的證明書，但拒向律政司批出許可



提出上訴的7名被告，分別為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁和李柱銘。上訴庭裁定他們就組織集結罪上訴得直，參與集結控罪則維持原判。

案中有9名被告，但只有7人提出上訴。(詳看下圖)

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其中4名上訴人黎智英、李卓人、梁國雄和何秀蘭就判刑提上訴，均被駁回。但由於組織的控罪上訴得直，相關刑期亦被撤銷，他們的判刑由原本判囚8至18個月，減至5至12個月。至於餘下3人吳靄儀、何俊仁及李柱銘，在原審時獲緩刑，未就刑期提出上訴。

本案另外2名被告梁耀忠和區諾軒在審訊前認罪，早前未有提出上訴。

案件編號：CACC84/2021

2019年8月18日維園的集會，當天一直下著大雨，但參與人數眾多並一直遊行至傍晚，全日無暴力衝突。(詳看下圖)