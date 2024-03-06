女子氣喘入院5天亡　死前一晚始發現肺部動脈有梗塞　裁死於自然

患有多囊卵巢症的27歲女子，4年前因氣喘到北區醫院求醫，留院數天後准出院，但在院內藥房等候期間又再因氣喘和頭暈，隨即再次入院。她再留院時情況一度好轉，其後突急轉直下，女子被驗出肺栓塞，最終不治。死因庭就其死因召開研訊，陪審團今(6日)一致裁定女子死於自然。



去海洋公園後因氣喘入院

死者李凱盈（終年27歲）生前為自由工作者，曾任補習導師等。她於2020年11月7日到海洋公園，因氣喘到北區醫院求診並留醫，於同月10日出院。但她於院內的藥房等候期間，因氣喘和頭暈再次入院，期間曾指胸口病，於同月12日被驗出有肺栓塞，於13日凌晨不治。

超聲波見心房增大有血塊

北區醫院內科副顧問醫生余展榮（現為顧問醫生）早前供稱，於12日晚上9時許，李的心電圖異常，其後超聲波顯示其右心房增大，並有血塊。針對肺部的電腦素描則顯示，其動脈梗塞。

陪審團裁定死於肺栓塞

由5人組成的陪審團經退庭商議，裁定李的死因為肺栓塞，死於自然。陪審團建議醫管局，日後醫生為病人進行X光等檢查，不論在檢查中是否有發現，都須將檢查結果在排版記錄。

死因裁判官林希維則向李的母親致予深切慰問，並指冀研訊能令家屬了解事發的經過。

案件編號：CCDI-1123/2021