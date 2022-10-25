新冠輕症風險被低估　研究指發生靜脈血栓機會高於常人2.7倍

根據英國一項強調新冠疫情對心血管疾病造成影響的研究指出，任何程度的新冠感染都與血栓風險增加有關，這些血栓從患者的靜脈開始傳播到心臟、肺和身體其他部位、導致心血管疾病發病率上升。



彭博報導，這項由倫敦瑪麗女王大學（Queen Mary University of London）的科學家進行、針對近5.4萬人的研究發現，未住院的新冠患者發生「靜脈栓塞」（Venous Thromboembolism）的可能性是未感染新冠者的2.7倍、死亡風險更達到10倍以上。研究人員指出，在感染新冠病毒的頭30天內「風險增加最高」、但仍可能持續更長時間。

上述發現是新冠病毒隱藏危機的另一個跡象，即是輕症患者也可能因新冠病毒而出現比未感染者更高的心血管疾病發病率。住院的重症患者除了靜脈栓塞風險高28倍之外，包括心臟衰竭和中風的皆高出22倍和18倍、死亡機率高出118倍。

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負責該研究的專家指出「我們的研究結果強調過去感染個體的心血管風險增加，在疫苗接種機會有限的國家，這種風險可能更高，因為有更多人接觸新冠病毒，我們仍需要進一步研究來描述心血管疾病風險增加的持續時間」，此外，研究者還表示「未住院的新冠患者的死亡風險呈天文數字」。

研究員更提到「如果沒有阻止傳播並找到阻斷該病毒不斷變種的策略，我們就無法真正擺脫這個流行疾病，我們迫切需要一種抗變種策略和減少傳播的疫苗」。

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