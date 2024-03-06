涉自編自導兩案博減刑　5男女被控妨礙司法公正提堂　將轉區院審

一名在荔枝角收押所還押的男子，疑想讓另兩名同樣還柙的人士能有線報提供給警方以獲減刑，自編自導兩宗非法藏有槍械、炸藥及毒品案，並安排兩名同黨在外作策劃及安排，5名涉嫌與案有關的男女，被控串謀妨礙司法公正及洗黑錢等3罪，案件今(6日)在西九龍法院提堂。他們暫毋須答辯，案件押後至3月28日再訊，以待控方準備轉介區域法院所需的文件，期間各被告准以1萬至2萬元保釋。



5名被告：王珏琛，39歲，無業，案發時為荔枝角收押所還押；王的女友劉臻頤(女，27歲，商人；關宇軒，24歲，無業；溫展鵬，27歲，無業；和鄭樂琳，女，24歲，無業。

5名被告在西九龍法院提堂。(資料圖片)

首三被告被控兩項串謀妨礙司法公正罪，指他們於2021年9月18日至2022年5月31日，分別串謀陳逸衡、李觀浩和他們的家人妨礙司法公正，即統籌和安排在不知名處所藏匿非法槍械、炸藥或危險藥物；安排原本不會身處該處所的人身處該處所，由陳、李向警務處提供資料，導致在該處所拘捕該人和檢獲相關物品；利便陳、李在各自涉及的高等法院案件申請減刑，兩人其後分別被裁定搶劫和販運危險藥物罪罪成；陳、李家人為上述安排向王珏琛分別支付25萬及125萬元。

被告溫展鵬和鄭樂琳則被控1項洗黑錢罪，指他們於2022年5月24日至5月31日，處理逾31.9萬元的黑錢。

案件編號：WKCC 1010/2024