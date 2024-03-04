內地女兩借出身份取癌症證明　圖向友邦索償逾5百萬事敗　囚32月

內地女子在港向友邦保險投保後，向他人提供其身份證，並讓由兄長和保險經紀安排癌症病人，以冒認她在港檢查，並用其醫療報告向友邦申索，惟友邦對申請起疑，最終拒發放保金。之後該女子的胞姊患癌，她又叫胞姊以其身份到香港檢查，並有資料作申索，再遭友邦拒絕。內地女今（4日）在西九龍法院（暫代區院）承認兩項串謀詐騙罪，法官指被告在兩次申索中涉及款額達67.5萬美元(約526.5萬港元)，她在案中的角色亦不可或缺，不接納她因愚蠢無知犯案，判她監禁兩年8個月。



被告廖小伊在西九龍法院(暫代區域法院)認罪，判年2年8個月。(梁鵬威攝）

兩作申索官不信愚蠢無知下犯案

女被告廖小伊，45歲。辯方求情指，涉案保單由被告的兄長廖薛腱供款，被告對兄長和涉案保險經紀的計劃不知情，受兄長指示才提供身份證。

惟法官判刑指，涉案兩次申索的金額為67.5萬美元，又指若沒有被告的參與，計劃難以執行。法官續指，首次申索事敗，被告仍再犯案，因此不接納她犯案因愚蠢無知，最終判她監禁兩年8個月。

兄長找胃癌病人檢查取樣本

案情指，被告於2017年向友邦購買一份危疾保單，王家強為其經辦代理人。王其後和廖薛腱在微信討論如何用被告的保單作虛假申索，廖薛腱並招攬一名胃癌病人。該病人於2018年8月來港，被告向王提供其身份證，讓病人冒認她的身份，到醫療中心檢查，並抽取腫瘤樣本。經化驗後，證實病人患胃腺癌。

友邦要求被告到指定醫生再檢驗

被告其後提交申索，惟友邦對申索存疑，要求被告接受指定醫生的檢驗。被告遂於2019年7月到指定的醫生檢驗，未有發現她患癌，遂拒絕其申索。

患癌胞姊冒認作檢驗後申索再被拒

其後，廖薛腱告知王，被告的胞姊廖小清被診斷患有卵巢癌，兩人遂安排廖小清假扮被告檢查。於2019年11月至2020年2月，被告14次把身份證交給廖小清，令胞姊可冒認她檢驗。經化驗後，證實病人患有左卵巢腺癌。王其後代被告簽署及提交申索，友邦對申索存疑，停止處理申索。被告於去年被捕

王家強上周因串謀詐騙等罪，被判囚6年4個月。而廖小清於去年被判囚4個月。

案件編號：DCCC 1022/2023