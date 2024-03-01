A1 Bakery麵包店2店員偷11萬現金　自推現金付款優惠　1人囚3.5月

A-1 Bakery 英王麵包店兩店員，涉嫌以侵吞或盜取現金交易的款項，竊取公司逾11萬元，他們更自行在店舖推出「現金付款買一送一優惠」，以便偷取更多金錢。兩人早前被廉政公署拘控，今(1日)在沙田法院承認串謀盜竊罪，署理主任裁判官陳慧敏斥責兩被告違反誠信，有預謀地犯案，罪行嚴重。其中一人判囚3個半月，另一人押後至3月15日判刑。



兩名被告：馮達恩，21歲，及張楚雯，22歲，分別為英皇麵包(香港)有限公司(英王麵包)前兼職銷售員及銷售員，他們承認一項串謀盜竊罪名，違反《盜竊罪條例》第9條及《刑事罪行條例》第159A條。馮認罪後被判即時監禁3個半月，張則須還押以等候社會服務令報告。

兩名被告：馮達恩及張楚雯在沙田法院承認串謀盜竊罪，馮被判監3個半月。（資料圖片)

案情透露，兩名被告案發時在英王麵包沙田一間分店工作，負責管理其日常運作。顧客可以電子方式或現金付款。

自行在店推現金付款買一送一優惠

廉署接獲投訴調查時，發現二人多次在銷售電腦系統中，取消早前顧客的交易，以盜取相關現金，又侵吞客人以現金支付的款項，不作任何交易紀錄。二人更自行在店內推出「現金付款買一送一優惠」，以便盜取更大量現金。

廉署又發現，二人於2023年4月至5月期間，每日侵吞該分店數千元現金，盜取金額達逾11萬元。二人遭解僱後，已向英王麵包全數歸還款項。