林卓廷渉721暴動｜林收消息指有劇本　黑衣人挑釁便用籐條拂兩下

元朗西鐵站721白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷和另外6人「非白衣人」被控暴動罪，他們早前被裁定表證成立。案件今（5日）展開辯方案情，林卓廷出庭自辯，憶述721當日民陣舉辦港島區遊行，他原到灣仔擺街站，其後收到消息指元朗區有支持政府人士「有啲部署」，同時見到有「一大咋籐條」及「一緝緝白衣人」的照片。他遂致電時任元朗區議員黃偉賢了解情況，對方透露當時有「鄉頭吹大雞」，而且「有劇本」，若有黑衣人挑釁支持政府人士，就會「用籐條拂你兩下。」而警方亦得悉此事。



7名被告依次為林卓廷（46歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），他們否認於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人參與暴動。

林卓廷出庭自辯，並透露他也是在元朗長大。（資料圖片）

林作供透露他也在元朗長大

林卓廷今身穿深藍色西裝及白色襯衫出庭，其辯方大律師黃錦娟透露，林會傳召5名辯方證人，其中一人獲批匿名令。林稱他在元朗長大，祖父母輩及親戚都住在元朗。他與妻子中學時期認識，又說：「我同佢表白係元朗！」惹起旁聽人士發笑。

雖是新東議員但服務全港

林確認他曾出任廉署調查主任；2008年起出任民主黨總幹事；2015年當選北區區議員；翌年再當選新界東立法會議員，任內為保安事務委員會委員，工作包括監察紀律部隊及保安局工作。例如：2016年佔領旺角事件，有警察涉用警棍擊打示威者雨傘，他曾就此撰文呼籲各方克制，「如果警察做的唔妥當的地方，我一定要出聲。」林另強調，雖然他的立會選區為新東，但其服務範圍不限於新東，而是全香港，除非市民申訴涉及「好地區性」的議題，否則他的團隊盡量不會轉介個案。

遊行示威以議員身份在場維持秩序

及至2019年社會事件，林指當時坊間舉辦許多遊行示威，他會以立法會議員身份到場維持公眾秩序，以及調解警民或市民衝突，希望市民能在和平表達意見，局勢得以緩和，「盡量叫大家要和平，唔好犯法。」他解釋說，遊行現場環境千變萬化，他以議員身份到場，有其公信力，較容易與警方溝通。

事發經過。(詳看下圖)

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消息指穿黑衣者在元朗會受到招呼

談及721事件，林供稱事前曾收到粗略消息指，有支持政府人士舉辦集會，並指：「如果係元朗著黑色衫，會『招呼』佢。」他理解該消息是指，黑衣者會被支持政府人士襲擊，不過由於當時社會衝突此起彼落，他每日都會收到大量訊息，故他當刻只是「水過鴨背」般閱讀訊息，反而更關注721民陣發起的港島區遊行，因當時有示威者打算自發到中聯辦抗議，他擔心中聯辦外圍的抗議活動或會演變成激烈衝突。

消息指鄉頭吹大雞並有劇本

林憶述721當天，他原與團隊職員到港島區遊行路線擺街站。下午時分，他收到訊息指，元朗區有支持政府人士「開始有啲部署」，「咁我就留意到有張相，係有一大咋籐條，有啲相係一緝緝人都係白色衫嘅，我個陣時開始擔心：喂，元朗咩事啊？」他遂致電與之相識多年的時任元朗區議員黃偉賢了解情況，當時黃提到「鄉頭吹大雞，話有個劇本，唔係著黑衫就打，如果你著黑衫挑釁佢，佢就用籐條拂你兩下。」亦透露警方事前知悉這個「吹大雞」行為。

身處港島睇唔到有咩可以做

林續指黃在電話上表示「會睇住㗎啦！」而他聽到黃的說話後「冇乜跟進」，雖然多少會有擔心，但以當時社會環境，肢體衝突並不罕見，並說：「暴力程度比籐條拂兩下嚴重好多嘅，都有㗎嘛。」他自言當時身在港島區，較關注中聯辦示威情況：「睇唔到有咩可以做。」

林下午將繼續作供。

案件編號：DCCC 1106/2020, DCCC 1132/2022 (Consolidated)

控方對七名被告的指控。(詳看下圖)