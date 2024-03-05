林卓廷渉721暴動｜林稱入元朗𥄫實警隊　警長：林生，使唔使呀

元朗721事件，前立法會議員林卓廷等7名「非白衣人」涉暴動案續審，林卓廷今午（5日）繼續自辯。他指當日參與民陣港島區遊行後，原本打算回家，見到網上影像顯示有人在元朗被白衣人打至背部全是籐條痕，情況並非「劇本拂兩下」，覺得「出事」，便致電警民關係組鄧姓警長，要求警方盡快執法，並稱他會入元朗「𥄫實你哋警隊」，鄧警長即回應說：「你真係要入嚟啊，林生，使唔使呀？」



林稱當時只打算留在西鐵站內，及叫車上乘客不要離開車站，待警方驅散該批黑社會人士，確認安全後才回家。



林卓廷稱當晚原本打算回家，但又覺得好衰仔，最後決定先去觀望情況。（資料圖片／盧翊銘攝）

覺返屋企好似好衰仔

林今午供稱，他於721當日與團隊成員莊永輝、冼卓楠參與港島區遊行後，晚上原本打算回家，但當晚他乘地鐵回家時想起元朗情況，林說：「左諗右諗，覺得自己返屋企好似好衰仔咁。」遂提出先去美孚站觀望情況，於是三人便前往美孚站。

曾發3帖文提醒回元朗的人小心

林當晚在其FB專頁一共發布3則帖文，首則帖文於晚上9時38分發出，提到：「返元朗的朋友，務請小心，懷疑黑社會已部署，請保護好自己和身邊朋友。」林解釋當時憂慮港島區遊行人士回家時會有危險，便發帖提醒市民保護自己，「嘗試敲第一個警號」。

看到有人被打至背部滿籐條痕覺出事

林續憶述，他與團隊成員前往美孚站時，看到有網上照片及影像，顯示一名男子在元朗被白衣人打至背部滿佈籐條痕。庭上播放相關影像，片中一名深色衣服的男子被多名白衣男子以棍狀物體追打，有人大叫：「打死佢，打佢個臭X！唔X聽話，打！」林指情況非如黃偉賢早前所述般的「劇本拂兩下」，覺得「出事喇」，遂嘗試致電當時認識的保安局政治助理劉富生但不果。

林卓廷稱看到有人在元朗遭白衣人襲擊至背部留下多條傷痕，覺得「出事」，決定要入元朗。(資料圖片)

黃稱有屯門的人落埋元朗

林兩度致電黃偉賢，黃初時稱未了解情況，其後就指，黃稱：「有批屯門嘅（黑社會人士）都落埋去元朗。」林表示他會入元朗，要求警方盡快驅散這些黑社會人士；黃則著他要「小心啲」，不要離開西鐵站。

林補充指他當時認為，白衣人在元朗一帶聚集，若離開西鐵站與他們相遇會有危險，故不打算到達元朗後留在站內。他與黃通話後，發布當晚第二則帖文，引述：「收到可靠消息，現時在元朗的懷疑黑社會分子，相當部份來自屯門。」

警長回應有派便衣警員到場觀察

其後林經黃偉賢獲得警民關係組一名鄧姓警長的聯絡資料，並親自致電鄧警長。他自言當時態度「有啲唔客氣」，質疑警方容許有黑社會背景的白衣人從黃昏到晚上集結，他說：「你咁耐都唔驅散佢，而家開始打人啦喎，你快啲做嘢。」鄧回應指已知悉情況，並且一直有派便衣警員到場觀察。

己退休的警長7520早前作供時否認憂心有立法會議員到場監察警方工作。(資料圖片)

警長反問林真係要入嚟

林再表示：「我而家入嚟監察，𥄫實你哋警隊，儘快驅散西鐵站外面一帶嘅黑社會，保障啲市民嘅出入安全。」鄧聞言後開始猶豫，並問：「你真係要入嚟啊，林生，使唔使呀？」但承諾會向上司轉達這項訊息。

林否認曾叫警方特別保護年輕人

鄧早前供稱，林曾在電話中詢問警方部署，又著警方特別保護年輕人。林在庭上否認這些說法，並指他當時認為警方自有部署，亦有足夠人手、裝備及訓練處理事件，不擔心警力不足，只提到前往元朗的遊行人士「有老有嫩」，要求盡快執法。

林亦否認曾向鄧稱不需要警方保護，因為保護市民是警方職責，他不會阻止對方履行職責。他又憶述，自己曾在立法會外天橋被多名建制派人士包圍，當時「有人話要掟我落橋」，最後要靠警方開路護送，可見他也需要警方保護。

事發經過。(詳看下圖)

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以為留在元朗站安全

法官陳廣池追問，林有否向鄧刻意提及他需要警方保護？林指沒有，因他當時只打算留在西鐵站內，沒有想過接觸白衣人，因為事發前西鐵站從未發生過大型衝突，林說：「我諗住留係元朗站，我諗住安全啦。」

決定去元朗時發出第三則帖文

通話結束後，林便與莊永輝、冼卓楠決定從美孚站前往元朗，他形容當時車上有穿黑衣的乘客，但不肯定他們是否港島區遊行人士。其間林再發布第三則帖文指：「我已聯絡元朗警方，表示我和同事正前往元朗。」希望告知正前往元朗的市民小心安全。

聽到有人大叫黑社會打人即下車

林又提到他當時只打算著市民不要出站：「等警察驅散曬啲黑社會，安全喇，先返屋企。」他起初未有決定要到元朗抑或朗屏站，直到列車到達元朗，車門打開一刻，他聽到有人大叫：「下面有黑社會打人！」他遂立刻下車。

七名被告及控方對他們的不同指控。(詳看下圖)

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7名被告依次為林卓廷（46歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），同被控一項暴動罪。

案件編號：DCCC 1106/2020, DCCC 1132/2022 (Consolidated)