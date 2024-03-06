內地海關要求撕中史書地圖　新界校長會：尊重執法　手法令人詫異

網上有社交平台指，內地海關截查一名跨境中學生，搜出中史書後要求撕走其中一頁地圖，理由是違反內地法律。教育局稱已獲悉事件，並聯絡學校和提供支援。



新界校長會主席朱偉林表示，對內地關員的做法感到詫異，但內地法規更嚴格，關員履行職責執法，不能異議，應互相尊重法規。他建議，出版社應盡快修正，列印補充地圖，教育局亦要提醒出版社檢視課本，令家長和學生毋須擔心，「唔會出現尷尬、同hardfeeling（難受）情況。」



新界校長會主席朱偉林表示，對內地關員的做法感到詫異，但內地法規更嚴格，關員履行職責執法，不能異議。（資料圖片）

朱偉林表示，首次聽聞有內地關員要求學生撕教科書的情況，形容事件十分罕見。他指，對於內地關員做法感到詫異，因為涉事的教科書已經教育局審批，本港學校亦正在使用，未必特別意識到內頁的中國地圖，非採用國家地圖的最新版本。

他指，內地針對不符歷史或國家安全有既定處理手法，需要檢視內地相關法規條文，不過，相信內地法規較為嚴謹，當地關員履行職責執法，亦不能異議。

持涉事中史書學生 建議剪走該地圖頁 學校助印正確版

據網上平台指，涉事中史書的中國地圖，疑因未有顯示南海「十段線」，以及將「釣魚島」寫成「釣魚台」，而違反內地法律。朱偉林建議，如內地關員發現相關情況，可以經內地教育部門，向香港有關方面反映，從而令出版社作出調節，確保不會有人誤墮法網。

他認為，教科書內容若涉及國民教育、國家安全，應依照內地的要求，建議持有該書的學生，可以剪去涉及內地地圖的頁數，老師協助列印正確地圖供學生暫時參考，出版社應盡快作出修正，並向學校提供補充地圖，教育局亦要提醒出版社檢視課本，確保書本資料內容正確，令家長和學生毋須擔心，「唔會出現尷尬、同hardfeeling（難受）情況。」

選委界立法會議員江玉歡表示，難以評論內地海關做法，因各地海關都不同的執法標準。（資料圖片）

江玉歡：各地海關執法標準不同 相信事件屬個別例子

選委界立法會議員江玉歡表示，難以評論內地海關做法，因各地海關都不同的執法標準。她認為，涉事教科書的中國地圖如有錯誤，應作出修訂並印刷好，亦相信今次「撕書」事件屬於個別例子，不會成為趨勢。她又表示，學生在事件中是無辜的，不應該因而有心理壓力。