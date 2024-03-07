浸大揭「青蒿琥酯」較部分西藥更能減肥　動物實驗證無噁心副作用

浸大研究顯示，抗瘧疾藥物「青蒿琥酯」可有效降低肥胖小鼠和獼猴的體重，並改善胰島素敏感度和膽固醇水平等代謝指標，但不會引致噁心和嘔吐不適的副作用。研究利用飲食致肥的小鼠及獼猴作實驗，評估青蒿琥酯治療肥胖的效果，發現兩者體重均有下降，而接受治療的獼猴沒有任何噁心和嘔吐不適現象。研究成果已發表於國際學術期刊《自然通訊》。



浸大中醫藥學院副教授王凱亮表示，使用靈長類動物模型進行的實驗結果顯示，青蒿琥酯具有極佳的治療肥胖效用，此亦可成為治療人類肥胖的有效藥物，為肥胖人士帶來更佳的治療效果。



浸大研究顯示，抗瘧疾藥物「青蒿琥酯」可有效降低肥胖小鼠和獼猴的體重，並改善胰島素敏感度和膽固醇水平等代謝指標，但不會引致噁心和嘔吐不適的副作用。研究分別利用飲食致肥的小鼠及獼猴作實驗，評估青蒿琥酯治療肥胖的效果。在前者方面，研究人員連續13天向肥胖小鼠注射青蒿琥酯，而小鼠的食物攝取量因而減少，牠們的平均體重下降大約一成，平均體脂更顯著下降約三成。

研究亦發現，青蒿琥酯與巿面有售的減肥藥如「二甲雙胍」、「利拉魯肽」等相比，能更有效地調節肥胖小鼠的體重，以及控制食物攝取、提高胰島素敏感性、減少脂肪、降低血液膽固醇水平，以及紓緩脂肪肝。

至於獼猴方面，研究人員則每隔兩天向肥胖獼猴注射青蒿琥酯，為期兩周。期間獼猴的總食物攝取量下降，比沒有注射青蒿琥酯的群組減少約 25%。在整個研究過程中，接受青蒿琥酯治療的獼猴體重減輕了約 7%，在治療停止後體重亦沒有明顯反彈。牠們的空腹胰島素和血糖水平也較低，顯示胰島素敏感度得到改善。

此外，青蒿琥酯對肥胖獼猴的腎臟功能沒有負面影響，定期血液檢查亦顯示牠們的肝臟和代謝健康狀況有顯著改善。更重要的是，接受治療的獼猴沒有任何噁心和嘔吐不適現象。這些結果凸顯了青蒿琥酯成為有效和安全的治療人類肥胖藥物的潛力。

研究團隊之一的浸大中醫藥學院副教授王凱亮表示，使用靈長類動物模型進行的實驗結果顯示，青蒿琥酯具有極佳的治療肥胖效用，此亦可成為治療人類肥胖的有效藥物，為肥胖人士帶來更佳的治療效果。

浸大中醫藥學院講座教授兼曾肇添中醫藥臨床研究教授卞兆祥補充，研究描述了青蒿琥酯減少食物攝取和體重背後的信號機制，為進一步研究該化合物作為潛在的治療肥胖藥物奠定基礎，然而，在將青蒿琥酯應用於治療人類肥胖之前，仍要做連串的研究和測試，包括其應用於人類時的功效、安全性等其他各方面。