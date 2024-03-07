黎智英案｜楊清奇提多名作者　區家麟對國安法持批評態度獲黎青睞

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（7日）踏入第40天，《蘋果日報》時任主筆楊清奇續作供。楊重申在《國安法》後，論壇版文章會改以「打擦邊球」的手法撰寫，又引文章〈美國會制裁林鄭月娥嗎〉為例，僅從美國制定法律的角度去分析當中的可能性，無明確表明支持或反對制裁。



楊又提及數名有為論壇版撰稿的作者，包括區家麟、戴耀廷及李怡等，並透露區家麟是黎點名建議的作者，因黎認為區文筆流暢，且對《國安法》持批評態度，又因區對香港新聞夠熟悉，故楊沒有向區提供題目。審訊明續。



楊清奇稱在美國大選的評論上，並無要求作者要有特定角度。(資料圖片/歐嘉樂攝)

美國大選評論無要求作特定角度

控方午後引述陳沛敏於 2020 年 11 月 5 日向楊發送的訊息，陳問：「請問今日是寫美大選相關嗎？」楊回覆：「係」。翌日，楊發送論壇版整頁報紙的相片，並向陳稱：「副社，呈上今日論壇版」。控方指該份報紙相片內容與美國大選相關，提問此主題是否由高層提供。楊否認，澄清陳當時是問他當日寫的「蘋論」主題。控方另提問，論壇版專題對於美國大選有否特定角度。楊回覆，他們邀請作者時並無角度，任由作者自由發揮。

黎撰3千字長文特別安排至評論版出

控方其後就論壇版作者提問，引述由黎撰寫的文章〈現代人不是西方文明機制外生存的動物〉，該文於2020年2月1手在論壇版刊出。楊庭上解釋，黎的專欄早期已由論壇版搬至副刊，但該文章「因三千多字太長」超過了專欄的字數限定，故黎提出改至論壇版刊登。楊憶述，他當時為刊登黎的文章須作特別安排，將部份文章調整至其他日子刊登。

黎曾讚作者一劍飄塵的文章

庭上之後展示黎與楊的WhatsApp對話。黎先是發送作者「一劍飄塵」的文章〈不要把BLM 和反送中混為一談〉的圖片，再評價稱：「這一篇是全版寫得最好的文章」。楊回覆：「這個作者是新找到的，謝謝鼓勵」。控方提問，楊後來有否因應黎的評價有其他安排。楊回應稱，因為黎表示十分欣賞「一劍飄塵」的文章，故之後有找他寫評論。但楊考慮到「一」身處美國，未必能跟貼香港新聞，故未有為其開設專欄。

國安法前曾在評論點名要美制裁林鄭

控方續引述論壇版於2020年7月刊出，由「一劍飄塵」撰寫的文章〈美國會制裁林鄭月娥嗎〉，提問筆者在文中是否支持制裁。楊認為文中未提及支持或反對，僅分析當中的可能性，此便是他早前提及的「打擦邊球」。楊續補充，在《國安法》生效前，他曾在評論中點名要美國制裁時任特首林鄭月娥，但「一劍飄塵」的文章則沒有此意思，反而是從美國制定法律的角度去分析事件。

區家麟對國安法持批評態度獲黎青睞

庭上另提及資深媒體人區家麟，相關WhatsApp紀錄顯示，黎於2020年7月4日向楊發送區文章《摧毀即貫徹 攬炒即繁榮》的截圖，並稱：「區家麟文章好，請考慮邀寫評論版」。楊認為，黎之所以會在看完文章後欲向區邀稿，是因為區的文筆流暢，及其對《國安法》持批評態度。

沒有向區提供新聞或題目

楊補充指，區當時在副刊已設有專欄「無名字荒野」，後來再到論壇版設專欄，即同時在《蘋果》撰寫兩個專欄。控方問楊，有否向區提供新聞或題目，要求他撰寫特定主題的文章。楊稱沒有，因為他認為身處香港的區能把握好當時的新聞。

戴耀廷文章主要支持抗爭亦有提初選

至於初選案認罪被告、前港大法律系副教授戴耀廷，控方引述他於2019年的專欄文章〈你我都可能是逃犯〉，及2020年的〈初選就是抗爭〉，問戴於2019年至2020年的撰文角度。楊指，戴於2019年的文章主要關於支持抗爭，2020年則因為戴發動了初選，大部份文章均關於初選。及至2021年1月10日，楊從林文宗口中得知，戴自言暫不能再為《蘋果》供稿，但楊不記得是否與戴因初選案被捕有關。

李怡反對國安法立場十分鮮明

最後提及前年於台灣逝世的資深時事評論家李怡，楊形容李的政治取向是較為激進，從支持抗爭到反對《國安法》的立場均十分鮮明。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022