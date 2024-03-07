《我要做廚神︰澳洲版》一連三集香港取景　旅發局助申請拍攝場地

全球知名的烹飪實境秀電視節目《我要做廚神︰澳洲版》（MasterChef Australia），由旅發局及國泰航空的支持下，決定遠道來港取景。最新一季節目將一連三集，率領多名素人參賽者，以香港熱門景點、世界聞名街頭美食及米芝蓮星級體驗為題材，進行連番廚藝比拼。旅發局為節目提供建議，並協助申請拍攝場地。



評審團由Andy Allen、Poh Ling Yeow、Sofia Levin及Jean-Christophe Novelli（左至右）組 成。（旅發局相片）

旅發局公布，《我要做廚神：澳洲版》遠道至香港取景，帶領觀眾到香港的美食熱點，並呈現本港融匯東西的文化，以及首屈一指的多元美食體驗。屆時節目將一連三集率領多名素人參賽者，以香港熱門景點、世界聞名街頭美食及米芝蓮星級體驗為題材，進行連番廚藝比拼。

評審團由得獎名廚 Andy Allen，連同三位全新嘉賓組成，包括首季亞軍 Poh Ling Yeow、食評家暨美食記者 Sofia Levin，以及多次摘星的米芝蓮大廚 Jean-Christophe Novelli。

《我要做廚神︰澳洲版》最新已製作至第16季。（MasterChef Australia FB相片）

與節目淵源最深的評審Andy Allen首度訪港，一直對香港充滿憧憬。他表示，香港滿載著令人目不暇給的美食，巧妙融合不同的文化、大膽的味道與獨特的食材。他並指，香港華麗的米芝蓮食府，與熱鬧的街頭檔攤相互輝映，突顯世界級的飲食文化，對於能夠親歷其中感到高興。

《我要做廚神︰澳洲版》作為全球最頂尖的烹飪比賽之一，最新已製作至第16季，旨在讚揚和培育出色的業餘廚師。新一季將於澳洲Channel 10及10 Play上架，而節目過去曾在全球超過180個國家播放。