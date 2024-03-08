婦女節｜啟德體育園3女建築師自傲：一生人一次的國際項目

美國樂壇天后Taylor Swift舉行世界巡迴演唱會帶來巨大的經濟效益，當香港望門興嘆之餘，亦在慨歎香港未有大型場地能吸引巨星來港。其實到2025年，啟德體育園將可啟用，當中橢圓形的主場館將可容納5萬人，將一躍成為香港最大型的場地。



啟德體育園被譽為「香港主場」，雖然未知Taylor Swift將來有沒有機會在啟德獻唱，但她作為女性於今日（8日）國際婦女節，就有3位參與啟德體育園建築團隊的女性分享她們參建的心情。



角色是「大內總管」的單懿欣以柔制剛，周旋在男性主導的建築界，與他們好好溝通大家的想法與立場，她十分榮幸參與啟德這個「 Once in a life time（一生人一次）」 竹旳項目；負責主場館及附近交通基礎設施的劉芷欣，就形容她正參與「一個喺香港發生嘅國際項目」；項目經理周雅棋，2019年參與至今成為了母親，啟發她在建造時要考慮親子元素。



一說起建築行業不少人都認為行內主要由男性主導，但其實隨著科技的進步，加上社會更重視男女平衡，不少女性都能加入建築行業。啟德體育園由2019年起開始動工，佔地28公頃，約為1.5個維園，是香港歷來最大的體育基建項目。

「大內總管」軟硬兼施 與職安真漢子溝通

關善明建築師務資深總建築師單懿欣是項目的「大內總管」，與各持分者溝通，以確保園內所有設施均接照現行法例建造。她經常需要到地盤與工友直接溝通，了解實質建造時所面對的困難，以及查看進度。

關善明建築師務資深總建築師單懿欣（右）是項目的「大內總管」，與各持分者溝通，以確保園內所有設施均接照現行法例建造。（鄭子峰攝）

她表示，女性在行業中有一定優勢，女性的包容和關懷，可於團隊中擔當互補角色，增加思考角度和多樣性。同時，面面俱圓的性格，能在一個大型項目中擔當協調者及促進者角色，讓各方在適當時候作出讓步，「我會好理解大家嘅立場，職安真漢子有佢嘅立場，畀錢嗰個有佢嘅立場，設計嗰個有佢嘅立場，我都有自己嘅立場。」單懿欣分享，到地盤與工友溝通時要軟硬兼施，以說服一班「職安真漢子」。

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榮幸參與一生人一次的項目

單懿欣難忘建造橢圓形的主場館時所面對的困難。她指，香港甚少這類圓形的建築物，自己亦是第一次負責相關建築，不少工友、工程師有問題都會找她，她又需要再與負責設計的建築師溝通。一開始主場館外型的設計由8,000多塊不同種類的面板組建而成，有現場工作人員反映，現場施工難以確保每一塊都在正確位置上，單懿欣因此與設計團隊溝通，了解困難後，設計團隊把面板的種類主要分成兩種，以方便施工。

她形容，啟德體育園項目是為「一生人一次 （Once in a life time）」，作為建築師十分難得得可以遇上如此大型的項目，感到十分榮幸。

設計建築師：一個喺香港發生嘅國際項目

劉芷欣是博普樂思高級經理，在項目主要負責主場館、附近的交通基礎設施等設計。她表示，女性往往都會較細心，亦有較強的組織能力，在工程項目中能確保項目能順利推行。她所屬的建築師行曾設計海外多個體育場地，她表示，啟德體育園項目最特別之處是「做一個喺香港發生嘅國際項目」，加上啟德體育園是公共設施，自己不時可以帶家人、朋友一起到場館消閒。

劉芷欣是博普樂思高級經理，在項目主要負責主場館、附近的交通基礎設施等設計。（鄭子峰攝）

劉芷欣與團隊共同設計主場館外觀，以「東方之珠」作為主題，當不同角道的光線照射到主場館外的面板時，會出現不同的色澤。她難忘，為了檢查組裝面板時有達到預期中的流暢度，亦到附近大廈的天台，以望遠鏡檢看建築物。

由媽媽角度出發 設計兒童空間

啟德體育園項目經理周雅棋由2019年開始加入團隊，主要負責設計戶外空間及建造。她在參與項目期間生下兩名小孩，令她更明白設計兒童空間時更需要注意的地方，例如是，避免設施有尖銳的設計踫及兒童、在適當的位置加裝鐵閘減低兒童走失的機會、在遊玩區內提供適當的椅子及草坪給家長及兒童休憩和玩樂。

啟德體育園項目經理周雅棋（右）由2019年開始加入團隊，主要負責設計戶外空間及建造。（鄭子峰攝）

周雅棋表示，作為媽媽更加注重兒童的安全、衞生，笑言，「爸爸覺得大菌食細菌啦」，同時，身為媽媽亦能考慮到媽媽自身的需要，例如餵母乳的空間等。