黎智英案｜楊清奇指李柱銘亦為《蘋果》專欄作者　對國安法表擔心

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（8日）踏入第41天，《蘋果日報》時任主筆楊清奇續作供。庭上續提及多名論壇版作者，楊確認資深大律師李柱銘是《蘋果》的專欄作者，形容其文章角度比較強調法治及對於「一國兩制」的原本解釋，並對《國安法》表示過擔心；另初選案被告，民主黨前主席胡志偉則為自由撰稿人，其文章多為支持抗爭和制裁林鄭。



被告楊清奇指作者的文章被譯成英文及在英文版上刊登，不會獲額外稿費。(資料圖片/歐嘉樂攝)

庭上展示時任英文版執行總編輯馮偉光的訊息紀錄，顯示馮於2020年8月將轉發資深傳媒人區家麟的訊息。區提及他的文章被翻譯成英文刊登時，其頭銜望不要使用「中文大學那個」，而是用「veteran journalist（資深記者）」或「 RTHK talk show host （香港電台脫口秀主持）」。

作者文章在英文版刊出不會另發稿費

楊在法官李運騰提問下指，論壇版的文章翻譯成英文刊出毋須獲作者同意，亦不會就相關翻譯文章諮詢過作者，故曾有「作者投訴英文翻譯得唔好」的情況。楊另透露，作者為論壇版寫文章可獲發稿費，但之後文章被翻譯並刊登在英文網上版時，則不會獲發額外稿費。

美通過香港自治法案 論壇版設相關專題

控方之後引述2020年7月18日的論壇版專題〈中美對抗升級〉，由一劍飄塵的〈美國會制裁林鄭月娥嗎〉、香港智明研究所研究總監許楨的〈南海爭奪戰：中美環球戰略對抗第一步〉，及紐約城市大學國際政治經濟學教授夏明的〈玫瑰園廢話〉三文組成。

美國時任總統特朗普於2020年簽署《香港自治法案》及行政命令後，楊清奇有在論壇版作中美對抗升級的專題。（資料圖片）

楊庭上解釋，論壇版當時選擇此主題，是因為時任總統特朗普剛於7月14日簽署了《香港自治法案》，故楊想「做番相關反應」。楊另補充，一般在他決定該星期的主題後，多數由他物色適合的作者。

策劃會上會提及論壇主題

控方指出上述論壇版專題，與同月17日的《蘋果》頭版〈美制裁名單 韓正林鄭PK鄧上榜〉的內容相關，提問當周的策劃會上有否討論制裁新聞。楊稱不記得，但一般會在策劃會匯報該周的論壇新聞，期間同事大多不會就此提出意見，只有「頂頭上司」林文宗、陳沛敏會提供意見。

高層都好清楚黎生觀點

控方另提及，林文宗於2020年1月2 日向楊轉發文章〈一國兩制：香港在做 台灣在看〉，該文由劉夢熊投稿。楊稱將該文章視為「上司指示我要登出嘅散稿」，除非文章個別有問題，否則多數情況都會刊登。控方提問，該些由上司指示的文章，是否均符合楊的揀稿原則及黎的觀點。楊同意，並稱：「因為高層都好清楚黎先生嘅觀點。」

林文宗另於2020年4月23日，向楊轉發文章〈江青名言—主席叫我咬誰就咬誰〉，署名為「牧民」。林並寫到：「馬丁朋友有篇文想在評論版刊登。不急的，麻煩可否交評論版排隊？唔該晒」。楊庭上確認，「馬丁」是指資深大律師李柱銘。

楊清奇指李柱銘亦是論壇版的專欄作家，他多會寫法治及一國兩制。（資料圖片/梁鵬威攝）

李柱銘文章較強調法治及一國兩制

庭上其後展示由李柱銘撰寫、於2020年5月20日的文章〈法治興亡 匹夫有責〉。楊確認，李柱銘亦是論壇版的專欄作家，一直撰稿至2021年6月《蘋果》停刊。問及李柱銘於2019至2021年的撰文角度，楊形容李比較強調法治及對於「一國兩制」的原本解釋，並對《國安法》表示過擔心。

胡志偉文章支持抗爭和制裁林鄭

控方之後另提及胡志偉，指羅偉光於2020年11月18日發訊息予楊，問論壇版有否位置刊出胡的「離任感言」。楊確認胡當時為民主黨主席，在《蘋果》擔任自由撰稿人，其文章立場多為支持抗爭和制裁林鄭。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022