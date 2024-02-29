財政預算案｜市民質疑檢討2元乘車原因　陳茂波解釋要與時並進

新一份財政預算案提到今年內會檢討「2元乘車優惠」，財政司司長陳茂波今早出席電台聯播節目時，主持及市民都問到政府當初將受惠資格下調至60歲時，理應已作全盤考量，為何現時要再作檢討。陳茂波回應指，昔日「拍板」時已有作考慮，但亦要與時並進，考慮到人口高齡化快、公共交通工具也有收費調整，為政府財政帶來承擔，故希望找一個財政可持續的運作模式。



▼2月28日 市民觀看財政預算案▼



+ 1

新一份財政預算案提到今年內會檢討「2元乘車優惠」及「公共交通費用補貼計劃」，其中2元乘車優惠的檢討引起關注。財政司司長陳茂波今早出席電台聯播節目時，主持及市民都問到上屆政府「拍板」將受惠資格下調至60歲時，理應已作全盤考量，包括人口高齡化、政府財政承擔力等，為何現時要作檢討。

上屆都係你（陳茂波）拍板，應該係預料之內，點解又要修訂，唔係考慮過晒? 市民麥先生

陳茂波回應再度強調，當局無意取消計劃，也不會改動受惠資格，又稱昔日「拍板」時已有作考慮，但亦要與時並進，考慮到人口高齡化快、公共交通工具也有收費調整，為政府財政帶來承擔，故希望找一個財政可持續的運作模式，認為這對納稅人而言也有好處。

煙稅未達世衞標準七成半 未來會繼續加煙稅

另有市民就加煙稅提出疑問，有人不解為何政府「針對」煙民，有人則憂慮會否助長私煙，陳茂波回應時稱，政府不鼓勵市民吸煙，兩年來加煙稅後，本港煙稅現時相當於一包煙零售價的七成，仍未達世衛標準的七成半，表明日後仍有機會加煙稅。

▼2月28日 2024/25年度財政預算案懶人包▼

