婦女節｜去年6月至今婦女自強基金批145個計劃　每年料撥2000萬

民政及青年事務局與婦女事務委員會，於今日（3月8日）國際婦女節舉辦2024年國際婦女節酒會。民青局局長麥美娟表示，於去年月6成立「婦女自強基金」，每年撥款2,000萬元予相關團體及機構推行項目，目前已批准145個計劃，相同可提高不同婦女的幸福感。



至於未來方面，當局將專設「婦女事務組」，在4月1日起設婦女事務專員；亦會主辦首屆家庭暨婦女發展高峰會，及推出一站式家庭及婦女資訊平台。



李家超︰女性是推動社會發展的中流砥柱

行政長官李家超及夫人李林麗嬋今日主持國際婦女節酒會。李家超致辭時表示，香港女性是推動社會發展的中流砥柱，除了為經濟社會發展貢獻智慧和力量，亦為弘揚家庭美德發揮重要作用。他指，政府會繼續團結各界，締造有利婦女發展潛能的環境，推動女性全面發展。

三分二常任秘書長為女性 麥美娟：為香港女性驕傲

民青局局長麥美娟表示，女性在各行各業擔當領導角色，例如2022年有約38%的經理級別由女性擔任；2024年超過80%的上市公司中，有至少一名董事為女性，較三年前高出11%。她指政府18名常任秘書長中，更有12名為女性。「我由衷地為香港的女性感到驕傲，亦希望大家在這個屬於女性的節日，一起為香港的女性點讚。」

民青局4月1日起設婦女事務專員

麥美娟又指，民青局於去年6月成立「婦女自強基金」，每年撥款2,000萬元予婦女團體及非政府機構，因應婦女的需求推行項目。她透露，自基金成立以來，已批准145個計劃，性質和主題相當多樣化，相信隨着相關計劃陸續開展，不同年齡、職業及背景的婦女均可發展所長、增加幸福感。

麥美娟續指，民青局將推動多項2023年《施政報告》公布的新措施，包括專設「婦女事務組」，並於4月1日起設婦女事務專員，專責推動婦女事務工作。局方亦會主辦首屆家庭暨婦女發展高峰會，收集民間意見，以制定更支援婦女發展和推動家庭教育的措施，及推出一站式家庭及婦女資訊平台。「民青局將繼續與婦委會緊密合作，促使女性在各方面充分獲得應有的地位、權利及機會。」