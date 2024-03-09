運輸署駕照服務派籌系統3.13推出　三步驟免排隊　料可打擊排隊黨

運輸署牌照事務處昔日是「排隊黨」的天下，該署下周三（13日）起將駕駛執照相關櫃位服務派籌輪候系統，擴展至所有牌照處，市民只需在取籌機上做簡單三個步驟，即可自由活動，期間可透過網站留意叫號情況。當被叫號後，市民即可返回現場，運輸署料叫號後至場排隊後，半小時內可輪到。



運輸署表示，4個牌照處每日上午9時，以及下午2時派發合共980個籌號，又指因須身份證登記，重覆登記會視乎情況取消所有籌號，按早前在九龍牌照處試行系統的經驗，相信可解決「排隊黨」問題。



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運輸署下周三起，會將早前在九龍牌照事務處試行的駕駛執照相關櫃位服務派籌輪候系統，擴展至金鐘、沙田及觀塘的牌照事務處、即所有牌照處。

4間牌照事務處每個工作天上午9時及下午2時派發即日籌號，每日合共派發980個，其中一般駕駛執照服務金鐘及九龍每日分別有300個、沙田及觀塘分別120個，金鐘牌照處另有140個免試簽發香港正式駕照執照/臨時駕駛執照服務籌號。

市民到牌照處後，可在取籌機處做三個步驟，一是選擇服務，即選一般駕駛執照還是免試簽發駕照；二是輸入身份證號碼頭4位數字，例如「A123」等，即可進入第三步驟，取出籌號。市民取籌後可自由活動，期間隨時掃描籌號上的二維碼，或經運輸署網頁，獲悉各牌照事務處的即時派籌及叫號情況。每人限取一籌，籌號不得轉讓，如果持有多於一張籌號，即屬違規，所有持有的籌號會無效。

運輸署署理總行政主任（牌照事務）黃家智表示，以九龍牌照處試行情況所見，當叫籌號後，市民一般在半小時內已能享用服務，人流也有所改善，運作大致暢順。他又指由於須身份證登記，重覆登記的話，署方會視乎情況取消所有籌號，相信可解決「排隊黨」問題。他又指，若市民錯過叫號，上午籌在下午2時前到場；或下午籌在下午5時前到場，仍會安排其入內申請。

運輸署指長假期後酌情增加派籌數

運輸署首席行政主任（牌照電腦計劃及牌照事務）李威儀則表示，牌照處會視乎情況而酌情增加派籌數，尤其在長假期後一般申請會增加的日子。她又說，取籌服務暫不適用於車輛牌照服務，署方會在稍後推出的電子車輛牌照措施後，分析市民服務需求再探討會否增設。

運輸署強調，不能到場取籌的市民可透過網上預約時間，或可經其他非櫃位方式遞交駕駛執照相關服務申請，例如網上或投遞箱。該署承諾，在文件齊全情況下，接到網上申請或投遞後，10天內會將相關駕照郵寄到申請人填寫地址。