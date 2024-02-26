管制即棄塑膠｜謝展寰指會向2萬食肆講解　稱堂食膠盒打包不犯法

首階段即棄塑膠管制4月22日實施，環境及生態局長謝展寰今日（26日）到立法會交代準備工作的最新進展，表示全港有2萬間非連鎖小型食肆，當局會全部到訪，講解新安排，他又指如市民堂食食剩用膠盒打包，不會構成違法。另外，他表示新措施6個月適應期後，如入口商屆時若仍有即棄膠餐具存貨，可以轉口，相信餐具「不至於全部變成垃圾」。



▼4月22日首階段管制即棄膠餐具▼



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謝展寰：目標源頭減廢非針對市民

首階段即棄塑膠管制4月22日實施，管制9種即棄膠餐具，環境及生態局長謝展寰今日（26日）到立法會交代工作進度，指全港有2萬間非連鎖小型食肆，當局會全部到訪，講解新安排，另外會讓供應商了解法例要求，以改售替代品，幫助相關商戶轉型。

他強調，今次措施目標是源頭減廢，並非針對市民，因此市民在市面買得到的塑膠產品，都不會犯法，又指堂食食剩用膠盒打包，不會構成違法。 金融服務界議員李惟宏關注，飲食業界通常大批購入即棄塑膠餐具，雖然當局在新措施實施後，設6個月適應期，但關注若期間未用完有關餐具，政府會否協助處理或回收。

適應期後如入口商仍有存貨可轉口

謝展寰指條例通過後，當局已經聯絡大型供應商，相信他們早已清楚要求並有所準備，而小型供應商或「知得比較遲」，但政府至今亦已全部接觸。他指餐廳在6個月適應期仍可繼續提供即棄塑膠餐具，業界一般不會有多於半年存貨，而入口商屆時若仍有存貨，可以轉口，相信餐具「不至於全部變成垃圾」。

網購規管牽涉面廣 需按部就班推出

立法會議員梁熙指，日後酒店不可免費提供但可售賣即棄塑膠用品，或會減低走塑成效。謝展寰指酒店就有關用品收費，須預先通知客人，相信業界比起另外收費，會選擇使用替代品。旅遊界議員姚柏良指，業界人手非常短缺，如要向客人額外解釋和收費，涉及人手和行政運作問題，相信業界將傾向轉用替代品。

另一立法會議員葛珮帆關注不少網購產品過度包裝，但政府未有規管。謝展寰指規管網購產品牽涉面更多，目前正在參考其他地區做法，又認為要避免太多工作同時推出，市民難以接受，會按部就班處理。