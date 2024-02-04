管制即棄塑膠｜指坊間誤傳　謝展寰：可售膠柄牙線棒、牙縫刷

4月22日起政府實施管制即棄塑膠，社會引起一輪掃貨潮。環境及生態局局長謝展寰今日（4日）撰寫網誌，直指坊間對受管制產品有不少誤傳，他提出兩項糾正。他首先表示，「走塑」計劃不是禁售棉花棒，是禁售「膠軸棉花棒」，市面上售賣的棉花棒很多早已經是紙、木或竹軸的，它們完全不受影響；第二，膠柄牙線棒和牙縫刷仍然可以如常發售。



謝展寰解釋，政府不會在市場上未有充足替代品前，禁售日常塑膠產品，會在制定計劃時充分考慮香港的實際情況，盡量從源頭，即是生產、售賣和提供者做起，避免對市民生活造成過大影響。



謝展寰發表題為「4月22日齊『走塑』」的網誌，直指近日坊間即將實施的即棄膠餐具和其他塑膠產品管制有不少誤傳須要糾正。他首先澄清，計劃不是禁售棉花棒而只是膠軸棉花棒，市面上售賣的棉花棒很多早已經是紙、木或竹軸的，它們完全不受影響。其次，他指膠柄牙線棒和牙縫刷仍然可以如常發售。

他表示，為了保護環境和市民健康，需要逐步減少使用塑膠，但政府不會在市場上未有充足替代品前禁售日常塑膠產品，亦會在制定計劃時充分考慮香港的實際情況，盡量從源頭，即是生產、售賣和提供者做起，避免對市民生活造成過大影響。

管制外賣即棄膠餐具 考慮有否替代品

針對管制外賣即棄膠餐具，謝展寰表示，當中非常重要的考慮因素，包括香港是否有成熟的替代品供應、替代品的普及性和可負擔性等。故常用的塑膠杯、飯盒、湯碗等容器，只要非發泡膠製，仍可如常使用不受影響。他解釋，只有膠飲管、膠攪拌棒、膠刀叉匙及膠碟，這些有常見替代品的外賣餐具會受管制。

謝展寰：日常生活購買使用不違法

謝展寰補充，在管制對象上，將通過禁止本地銷售、供應受管制產品，達致源頭減塑的目標；故在新法例下，市民在日常生活中取得、購買或使用某些即棄塑膠產品並不違法。.

4月22日起受管制的塑膠產品，均在市場上已有成熟替代品（包括非塑膠餐具等），或並非生活必需品（例如充氣打氣棒、熒光棒等）。至於內地和澳門都已禁止的發泡膠，由於非常易碎，對環境的破壞最大，因此在新法例下不可銷售或提供發泡膠餐具(包括碟、飯盒、湯碗和杯)。

定6個月適應期 之後針對「違法黑點」執法

謝展寰指，受管制產品已廣泛在市面上被應用，業界亦需要時間調整業務運作，故政府會將計劃開始實施後的首6個月定為適應期，會集中宣傳教育，探訪相關業務地點的運作情況，並提供建議和資訊，協助企業符合新法例下的規定。在6個月過後，則仍以「教育先行」及「風險為本」的執法模式，針對屢勸不改的「違法黑點」採取執法行動。環保署亦會設立熱線，解答市民和業界的查詢、投訴及舉報。

環境及生態局局長謝展寰撰文澄清坊間傳聞。（資料圖片/黃浩謙攝）

強調環保署已有多方面宣傳

謝展寰又提到，環保署自去年底至今，已走訪超過7,500間食肆進行宣傳教育，並針對餐飲業界尋找替代品設立「綠色餐具平台」現時已有超過45間餐具供應商及超過480款非塑膠即棄餐具產品；另設「截塑」網上資訊平台提供有關管制資訊，未來亦會不時更新網頁，提供更多資訊。

▼4月22日首階段管制即棄膠餐具▼



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就坊間對管制計劃的誤解和擔憂，他稱局方已製作簡單資訊和懶人包，政府在不同渠道發布，以盡早釋除市民的疑慮。而一系列的宣傳工作亦已進行，以提高市民對管制計劃的認識和了解。

謝展寰於網誌最後強調，「『走塑』是為了保護環境，也是為了保護我們和子孫後代」，而處理塑膠污染問題是全球大趨勢。今次管制則標誌香港踏入新里程碑，期望各位市民一起支持環保。