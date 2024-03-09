共創明Teen｜恒基安排100學員及友師到商廈天台農圃體驗農夫日常

鬧市商廈都可以種菜。恒基地產今日（9日）安排100名「共創明Teen計劃」學員及友師到訪旗下尖沙咀商廈H Zentre，在天台都市農圃「Harvest Above」體驗農夫日常，親身動手收割有機蔬菜，再與友師製作「Farm-to-table」沙律，增進了解及認識都市農業發展。



政務司司長陳國也有參加，他表示鼓勵商界企業在合適的發展項目融入都市農業發展，Harvest Above正是一個好例子，可以讓租戶和大眾親身體驗都市有機耕種，同時促進社區互動交流，實在十分有意義。



「共創明Teen計劃」學員及友師在H Zentre天台都市農圃「Harvest Above」動手收割有機蔬菜，再與友師製作「Farm-to-table」沙律。（恒基地產提供圖片)

「Harvest Above」都市有機農圃是恒基地產全新可持續發展項目，冀以創新的都市農圃向大眾宣揚可持續的生活方式，現時兩個項目位處尖沙咀 H Zentre及觀塘宏利金融中心天台，都市農圃內種植逾40種時令蔬果及香料，逾半為極富營養價值的「超級食物」（Superfood），包括羅馬生菜、菠菜、紫椰菜、櫻桃蘿蔔、紅菜頭、辣木、咖哩葉及火箭菜等。農圃讓租戶及大眾體驗田園農耕之樂，促進社區交流。

「共創明Teen計劃」學員及友師在H Zentre天台都市農圃「Harvest Above」動手收割有機蔬菜。政務司司長陳國基（前右七）及恒基兆業地產執行董事黃浩明（前右八）都有參與。（恒基地產提供圖片)

恒基今日舉辦「共創明『Teen』計劃 x『Harvest Above』有機農耕體驗活動」，讓參與計劃的學員和友師率先到訪H Zentre 的「Harvest Above」，由本地社企「雲耕一族」的農夫深入淺出地講解有機耕種的原理，以及介紹都市有機農圃內多種「超級食物」，參加者更在指導下一同親身動手收割有機蔬菜，體驗農夫日常。

學員和友師在Aqua餐廳主廚的指導下，親手以有機蔬菜製作「Farm-to-table」沙律，讓他們深入體驗有機食材的味道與價值，並鼓勵他們在日常生活中選擇更可持續的飲食方式。體驗完結後，學員和友師亦在Aqua品嚐輕便下午茶，增進認識和互相了解。

政務司司長陳國基（左）表示，政府十分支持都市農業發展；恒基兆業地產執行董事黃浩明（右）希望學員及友師可藉今次體驗提高對環境保護和健康飲食的意識。（恒基地產提供圖片)

政務司司長陳國基在活動致辭時表示，很高興見到恒基再接再厲，就計劃第二期為學員和友師策劃豐富多元的團體活動，而今日的「Harvest Above」體驗活動，正是特色項目之一。「政府十分支持都市農業發展，亦鼓勵商界企業在合適的發展項目融入此元素，Harvest Above正是一個好例子，可以讓租戶和大眾親身體驗都市有機耕種，同時促進社區互動交流，實在十分有意義。」

恒基兆業地產執行董事黃浩明表示，公司多年來一直支持青年發展，共創明「Teen」計劃今年踏入第二屆，繼續全力支持，感謝政府大力推動全港企業參與計劃，期望今次活動能夠鼓勵各位學員及友師一起努力耕耘，令更多青少年能夠擴闊眼界。他又指，可持續發展是全球高度關注的議題，希望學員及友師可藉今次體驗提高對環境保護和健康飲食的意識，一起實踐綠色低碳生活。

恒基地產今日安排100名「共創明Teen計劃」學員及友師到尖沙咀H Zentre天台都市農圃「Harvest Above」體驗農夫日常（恒基地產提供圖片)

恒基表示，公司及李兆基基金多年來一直積極推動青少年發展，為他們創造更廣闊的發展空間，期望為社會帶來新動力，提名集團系內公司及百仁基金的友師參與「共創明Teen計劃」，並安排學員參觀香港中華煤氣總部、香港小輪船廠、元朗江夏圍過渡性房屋項目及集團正進行修復的三級歷史建築江夏圍大宅等；集團近日亦宣布支持政府企業內地與海外暑期實習計劃2024，為本地大專生提供到集團位於北京、上海及廣州租務部辦公室的實習機會。