葛量洪醫院疑鹹水缸滿水流入食水缸　主座大樓等三處急停食水供應

葛量洪醫院今晚（9日）公布，今早因應醫院重建計劃工程安排，將主座大樓食水及鹹水水缸注滿水，但院方隨後發現，主座大樓食水供應懷疑受鹹水污染，院方設施管理組即時暫停主座大樓、主座側翼及A座大樓的食水供應，並全面調查，初步懷疑鹹水經水缸頂端部位流入相連的食水缸。



葛量洪醫院稱非常重視事件，已立即安排緊急維修，隨後會安排消毒食水缸及檢查食水樣本，確保食水安全，在此期間，院方會向受影響員工及病人派發蒸餾水及清潔食水。



今早將食水鹹水缸注滿水 鹹水疑經水缸頂流入相連食水缸

葛量洪醫院發言人指，院方今早因應醫院重建計劃工程安排，將主座大樓的食水及鹹水水缸注滿水，但隨後發現，主座大樓的食水供應懷疑受鹹水污染，即時暫停主座大樓、主座側翼及A座大樓的食水供應，並全面調查，初步懷疑鹹水經水缸頂端部位流入相連的食水缸。

將安排緊急維修 向員工及病人派蒸餾水及清潔食水

發言人指，院方非常重視事件，已立即安排緊急維修，隨後會安排消毒食水缸及檢查食水樣本，確保食水安全，在此期間，院方會向受影響員工及病人派發蒸餾水及清潔食水。

手術室、廚房服務不受影響

同時，院方亦已即時檢查其他大樓的食水水缸，未有發現異常情況，而今次事件主要影響住院服務的食水供應，其他大樓包括手術室、專科門診及廚房服務不受影響。

院方亦已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件，就事件為病人帶來不便致歉，並會於未來數日密切跟進相關維修及消毒安排，同時已向水務署報告事件，水務署會調派水車為醫院提供臨時食水支援。