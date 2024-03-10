生蛇｜康復者：分娩級劇痛　6成受訪患者受後遺症困擾至少一個月

隨着本港人口老化、慢性病人口持續上升，「生蛇」的風險亦隨之增加。香港感染及傳染病醫學會、香港皮膚健康基金及香港醫院藥劑師學會針對市民對「生蛇」的認知了解進行問卷調查，發現34%受訪者曾經「生蛇」，當中6成人受後遺症困擾至少一個月。三個學會呼籲市民接種新一代「蛇針」。



只要曾經感染過水痘，就有機會生蛇。而近年年輕一族的發病數字更有上升跡象。（圖片：freepik）

感染及傳染病醫學會、皮膚健康基金及醫院藥劑師學會針對市民對「生蛇」的認知了解進行問卷調查。2,743名受訪者中，34%表示曾經「生蛇」，大部分患者的患病部位主要集中於腹部 (包括腰) 、背部及前胸。超過6成患者受「生蛇」及其引致的後遺症困擾多達一個月或以上，過半受訪者更表示，「生蛇」的疼痛程度達分娩級劇痛。超過四成受訪患者因「生蛇」及其引致的後遺症而須請假一天或以上。

康復者憶述生蛇痛楚如「10級痛」

Annie兒時於外國居住，約8年前返回香港定居，在2022 年生活壓力倍增，於復活節期間因胸口痛而向家庭醫生求診。醫生亦即時為她進行 X 光檢查,但檢查結果顯示沒有任何異常。約5天後她的右胸腋下及背部開始長出皮疹及出現水泡，於是立即到私家醫院急症室求診，經醫生檢查後確診「生蛇」。

Annie 形容「生蛇」引起的痛楚有如「十級痛」，皮膚亦不時會流膿，需要定時洗傷口。在「生蛇」期間，她更患上抑鬱症和焦慮症。雖然現時已康復，但她指「生蛇」的位置仍不時感到隱隱作痛。

香港感染及傳染病醫學會、香港皮膚健康基金及香港醫院藥劑師學會針對市民對「生蛇」的認知了解進行問卷調查，發現34%受訪者曾經「生蛇」。 (受訪者提供)

陳厚毅：後遺神經痛比「生蛇」痛楚更高

皮膚健康基金主席、皮膚科專科醫生陳厚毅醫生表示，如患者感到十分疼痛，82.1%患者確診後遺神經痛，而且後遺神經痛可持續數月至數年，後遺神經痛帶來的疼痛感更比「生蛇」的痛楚更高。逾兩成受訪者亦表示「生蛇」的疼痛，嚴重影響其日常生活。

除了日常生活受影響，陳厚毅引述相關研究指，「生蛇」會嚴重影響患者工作表現，近九成患者表示工作效率受「生蛇」影響。新加坡的研究亦指出，受後遺神經痛困擾的「生蛇」患者，有較高的醫療開支及勞動力損失。

調查結果亦發現，香港人對「生蛇」的認知不足，約一成受訪人士誤以爲曾「生蛇」的人士日後不會再「生蛇」，但其實日後仍有機會再次患上，特別是處於人體免疫系統變差時。

不足一成受訪者有接種「蛇針」疫苗

醫院藥劑師學會副會長蘇曜華藥劑師表示，預防「生蛇」最有效的方法是接種「蛇針」。他引用研究數據指，新一代「蛇針」的功效良好，可顯著降低50歲或以上人士發生「生蛇」的風險達97.2%，對於18歲或以上免疫力不全人士，防護力亦達到 87.2%。

雖然「蛇針」功效良好，但調查發現，逾60%受訪者指，知道現時有疫苗可預防「生蛇」，只有8%人士曾接種「蛇針」，34%受訪者表示因財政考慮而未有接種「蛇針」。蘇曜華指，現時「蛇針」並未被納入政府的疫苗資助計劃，因此市民需要自費接種疫苗。八成受訪者支持政府為高危人士免費接種「蛇針」。