生蛇症狀｜易與皰疹混淆！亂用類固醇恐嚴重惡化　戒辣忌奶免劇痛

生蛇症狀｜生蛇即帶狀疱疹，常見於中年人及長者身上，生蛇的患處會無比刺痛，紅疹及水疱均難以消退；而普通皰疹即單純皰疹，是一個皮膚科門診很常見的疾病，早期的單純疱疹病徵和生蛇的情況很像，容易令人誤會。



只要曾經感染過水痘，就有機會生蛇。而近年年輕一族的發病數字更有上升跡象。（圖片：freepik）

生蛇症狀｜水痘後遺症？生蛇會傳染嗎？

生蛇即帶狀疱疹，一般出現於50歲以上人士。生蛇是水痘的後遺症，病毒在水痘痊癒後會潛伏在脊髓神經節內，生蛇的患處會無比刺痛，患處的紅疹及水疱均難以消退。

它的傳染力雖較水痘弱，但仍可由水泡的分泌傳染病毒，只要曾出過水痘、身體留有病毒的人，其免疫力出現問題或有所減弱，就有可能會中招。

生蛇有可能導致不同程度的併發症，如患處接近眼睛，有可能會導致角膜炎、結膜炎。（圖片：ASSET-1941468）

生蛇症狀｜單純皰疹早期與生蛇相似 為常見感染病

普通皰疹即單純皰疹病毒，一般稱為皰疹，可引起疼痛的水泡或潰瘍。而在刻板印象中，可能會以為是患者性生活不檢點，所以才會染病。但其實這是完全錯誤的觀念，疱疹不需透過性行為也可以傳染，是一種很常見的感染性疾病。

單純皰疹早期與生蛇相似（資料圖片）

生蛇治療｜單純皰疹忌用類固醇 否則後果嚴重

根據香港藥物教育資源中心的資料顯示，口服類固醇如Prednisolone（潑尼松龍）具有強力的消炎作用，與抗病毒藥同服可有助減輕生蛇的痛楚，由此可見生蛇是可使用類固醇去治療，但必須經醫生診斷，以及其他藥物的配合。

但若是單純皰疹，則萬萬不能私用類固醇治療！很多人在碰上皮膚問題時，常有先自行擦藥膏試試看的習慣，又或者直接用上次看醫生遺留下的藥膏治療。但因為類固醇會降低人體免疫力，使皮膚無力抑制單純疱疹病毒，令水泡數目增多甚至擴散，令病情惡化難以好轉。

一旦懷疑自己生蛇，應盡快在症狀出現起的72小時內就醫。（圖片：Shutterstock）

單純皰疹和生蛇病況，就普通市民而言確是很難分辦，但不管是單純皰疹還是生蛇，市民有任何關於健康疾病的問題，都應立即去看醫生接受治療！千萬不要自行使用任何藥物。

生蛇治療｜中醫：生蛇3類食物要戒口

生蛇的飲食方面，普遍西醫都只提醒要營養均衡，但中醫則有所不同，台灣雲品中醫提醒有3類食物要注意：

在生蛇的飲食方面，普遍西醫都只提醒要營養均衡（istockphoto）

生蛇的飲食1：忌食辛辣溫熱食物

生薑、辣椒、羊肉、牛肉、菸、酒、烤炸等辛辣溫熱之品，食後易助火生熱，中醫認為帶狀皰疹為濕熱火壽蘊結皮膚所生，因此患者應禁服辛辣刺激燥熱食物。

生蛇的飲食2：慎食肥甘油膩之品

生蛇要慎用牛奶（istockphoto）

肥肉、甜點、飴糖、牛奶等食物，多具滋膩、肥甘壅寒之性，易使本病之濕熱毒邪藏而不達，導致病情纏綿不癒。

生蛇的飲食3：慎食酸澀收斂之品

酸澀收斂之品有豌豆、石榴、芋頭、菠菜等，中醫認為帶狀皰疹多屬於情志不暢，肝氣鬱結，鬱久化火，復感毒邪而致，故治療應以行氣活血衭瘀為主，而酸溜收斂之品，易使氣血不通邪毒不去，疼痛加劇。

單純皰疹病毒宜飲食清淡（istockphoto）

單純皰疹與生蛇均忌油膩燥熱 須遠離魚腥海鮮發物

單純皰疹會在皮膚或黏膜出現群聚性的水泡，全身都可以發病，而早期的單純疱疹病徵和生蛇的情況很像，容易令人誤會。而兩者除了病情不一樣外，其飲食的注意事項都不一。

單純皰疹病毒和生蛇同樣忌油膩、燥熱、高刺激的食物，但另外同時還忌魚腥、海鮮等的發物。它宜飲食清淡，多吃清熱解毒食物，如冬瓜、綠豆芽、菊花等，這可有利令毒素排出。

資料來源：香港藥物教育資源中心/雲品中醫/長青中醫診所/自由健康網/中卓醫院/世界衛生組織