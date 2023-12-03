調查揭八成受訪者不熟悉社企　部份人誤當騰訊、麥當勞等為社企

有社企今日（3日）發布調查結果，逾八成受訪者表示不熟悉香港的社企，有部份人更誤指騰訊、麥當勞等公司為社企。另有逾六成受訪者表示從未想過加入社企，主要原因分別為不熟悉社企工作、及不肯定社企是否能夠提供具競爭力的酬金。



負責調查的社企指出，如大眾對社會企業的概念和價值未有充分的認識，便難以談及吸引人才加入，提倡未來要做好教育及推廣工作，提高大眾對社會企業的公眾認知，有助吸引人才加入。



七成半人講不出三間社企名字

社企Spark Social近日以網上問卷、隨機抽樣訪問逾200位40歲以下年輕人，結果發現，逾八成受訪者受訪者表示不熟悉香港的社企，當中逾兩成人稱從未與任何社企有過互動。有近七成半人未能講出三家社企的名稱，也有部分人誤指騰訊、麥當勞等公司為社企。

調查中，逾六成受訪者表示從未想過加入社企，主要原因分別為不熟悉社企工作、及不肯定社企是否能夠提供具競爭力的酬金。調查也顯示，逾四成人稱不太了解社會影響評估和報告（social impact measurement and reporting）這用於量度社會效益的概念。

社企搶人才先要教育及宣傳

Spark Social今年8月也曾發布調查，指出現時香港社企面臨的最大問題之一是難以「搶人才」。該社企創辦人鄭榮基指出，香港社企雖然已經發展了十幾年，卻似乎仍然推廣不足，又指社企要搶人才，關鍵不僅在於金錢的吸引力，更要做好教育及推廣工作，讓年輕一代更深入了解社會企業的角色和價值，以鼓勵人才加入。

他續稱，如大眾對社會企業的概念和價值未有充分的認識，便難以談及吸引人才加入，提倡未來要加強社會價值、社會企業方面的教育，提高大眾對社會企業的公眾認知。