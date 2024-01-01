內地客滯留｜網民稱在街頭吹2小時冷風　麥當勞如難民營：哭出來

今日元旦（1日）凌晨，熱烈跨年倒數過後，有大批內地旅客選擇即日返回內地，造成過境交通癱瘓，而被迫滯留在本港各處。有網民在小紅書平台上載照片及影片，展現了內地旅客露宿街頭百態。有人坐在名店外休息，而麥當勞也成為難民營，還有旅客滯留在柯士甸站及旺角站等。



坐名店外休息

踏入2024年，有大批內地旅客來港慶祝跨年，然而跨過一年，卻跨不過回家的一關。有網民在內地社交平台小紅書上載滯留在港的一幕幕，有旅客在海港城商場靠著牆坐在地板上，名店CHANEL門外亦出現滯留旅客的身影，帖文稱「在香港尖沙咀回不去了的感覺」。

小紅書用戶：想盡了各種辦法回不去

麥當勞亦成為內地旅客滯留在港的集中地。據小紅書用戶分享的照片顯示，其中一間麥當勞分店內，無論取餐區前、收銀台前，均有許多旅客坐在地上休息或看手機，疲態盡現。帖文稱，「看完煙火，凌晨4點流浪香港街頭」、「想盡了各種辦法回不去，我們坐在街頭吹了2小時的冷風，好幾家麥當勞都像難民營，我真的要哭出來」。

有網民反問帖主為何不訂酒店房間，帖主則回覆當晚之見剩下一間是提供走廊位，索價更要3,200元。

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滯留柯士甸站、旺角站

另外，位於柯士甸港鐵站內，便出現不少席地而坐的旅客，或看手機打發時間，或低頭閉目。有等待乘坐高鐵的網民發文稱，「好好體驗了一把難民的感覺」、「22.3萬訪港旅客…看完煙火，全部滯留」、「時隔5年，再次到香港旅遊就經歷了地鐵通宵睡水泥地的體驗，等白天7點第一班高鐵，又睏又累」。

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另有網上照片流傳指，凌晨3點鐘，旺角站閘內外都有一批旅客需要席地而睡，有網民就質疑，根據《港鐵附例》第13條，乘客若超過150分鐘仍然停留閘內而無合理辯解，則會被罰車票發出條件所指明的最高額列車單程車費；另外遊蕩亦有機會被罰2,000元。