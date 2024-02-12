內地客不過夜｜訂港酒店驚現一夜12萬癲價　嚇窒博士生寧瞓麥當勞

【內地客不過夜之二】內地「小紅書」等社交平台充斥「窮遊香港」、「香港特種兵挑戰不住酒店過夜」等攻略，到底要如何留着旅客過夜？



小紅書「窮遊攻略」中，香港的麥當勞24小時分店是內地年輕男女「宿一宵」熱點。記者1月底深夜來到尖沙咀北京道分店，發現與「麥難民」共眠的內地博士生。他原打算租酒店過夜，翌日乘高鐵回鄉，但他用內地平台「飛豬APP」訂房時，驚見一晚酒店房價竟高達12萬元，其他房價動輒也要數千元，嚇得他決定放棄，寧願來麥當勞「借宿」，將人生首次街頭流浪獻給香港。他受訪時疑惑地問記者：「這邊的酒店誇張到不敢相信，超過十萬塊一晚，你們平常都是這個價格？」



「借宿」麥當勞成特種兵性價比極高人氣玩法

根據《2023年全球生活成本》報告，香港生活成本位列第五，僅次於蘇黎世、新加坡、紐約及日內瓦，百物騰貴，已成為內地網民在小紅書中對香港旅遊的話題標記。內地年輕旅客掀起「特種兵」熱潮，紛紛挑戰「窮遊」香港，衍生來港找廉價住宿甚至免費住宿的不同攻略，其中在24小時營業的麥當勞，花幾十元吃一餐、再「借宿」一晚，就是他們眼中性價比極高的人氣玩法。

尖沙咀北京道的24小時麥當勞，大部份座位被酣然入睡的「麥難民」所佔據。（郭梓謙攝）

原定香港住一晚酒店轉搭高鐵回鄉 終流落麥當勞過夜

上月27日的周末凌晨，記者走訪過旺角與尖沙咀的24小時麥當勞，在北京道分店觀察期間，發現大部份座位被伏在枱上酣然入睡的「麥難民」所佔據，當中一名年輕人旁邊放着一個大型行李篋，凌晨3時仍使用Beats頭戴式耳機觀看手機影片，但身上的光鮮衣着打扮，卻不像需要在香港流落街頭，記者上前找他寒暄，始知他原來是不過夜的旅客。

該名內地旅客李先生在美國留學讀博士課程，由於臨近農曆新年，他原本打算飛來香港停留一晚，在西九龍高鐵站待至翌日早上，再乘坐高鐵回山東家鄉過年。惟高鐵站僅開放至凌晨零時，所以他臨時決定入住酒店。不過，李先生使用飛豬APP等內地訂房平台搜尋後，被天價酒店房費所震驚，他驚訝地問記者這是否「常價」。

這邊的酒店誇張到不敢相信，超過十萬塊一晚，你們平常都是這個價格？ 內地旅客李先生

李先生打開飛豬App，以推薦排序查詢香港酒店房價，首頁排第一的歷山酒店，連稅索價人民幣111,394元（約123,283港元）。（歐陽德浩攝）

飛豬訂港酒店索價一夜12萬 內地旅客：真的刷新我三觀

隨後李先生打開飛豬APP，向記者展示以推薦排序查詢的香港酒店房價，首頁排第一、位於北角的香港歷山酒店，連稅索價人民幣111,394元（約123,283港元），排第二的九龍海逸君綽酒店，更索價人民幣118,937元（約131,631港元），房價相當驚人。

李先生坦言這個房價誇張到令他不敢相信，反覆問記者是否正常？記者解釋可能是平台出現錯誤，再翻查香港歷山酒店及九龍海逸君綽酒店的官網，顯示標準客房的房價一般為未連稅約千多元起。

但李先生繼續用飛豬APP往下查閱其他酒店房價，發現尖沙咀區內酒店最便宜也要2,000元人民幣起跳，賓館亦至少要500元起，他不禁苦笑。

我感覺香港的物價很誇張，吃的還好，但這個住真的是刷新我三觀。 內地旅客李先生

評香港賓館︰性價比低、安全性成疑

記者即場嘗試以Trip.com搜索鄰近酒店價格，再展示給李先生查看，發現不少酒店房價都較他飛豬APP便宜超過一半。李先生稱，內地旅客一般用內地平台訂房，因此經此一役後，他說日後會用不同平台搜尋，參考價格和作比較。然而，距離日出只餘下一個多小時，他決定放棄入住酒店，索性繼續待在麥當勞。

問到對內地旅客不在香港過夜有何看法？李先生指，一般入住內地的三星級酒店，只需500元至600元，惟同樣房價在香港只能入住一般賓館。他並認為賓館的性價比太低，不及內地民宿便宜，但民宿的安全性成疑，亦令旅客卻步。

籲港府效法內地監管酒店坐地起價

李先生建議港府可效法內地的監管政策，規定臨近假日房價不准大幅提高。他日後計劃來港旅遊前必先訂房，「我之前來的時候，朋友已經跟我說，香港的住宿非常貴，貴到超乎我的想像，我現在親身體驗到了。」

翻查資料，內地市場監管總局近日便公布，正緊盯農曆新年的消費熱點，加強價格波動監測，以保障國民渡過歡樂祥和的新年。當局特別針對民生消費的重點領域，圍繞節日消費的類別，例如酒店住宿、交通物流等，做好線上線下的價格監控，以及追蹤分析研判。

李先生雖然曾路經香港轉機，但從未欣賞過維港景色。（資料圖片／廖雁雄攝）

擬農曆新年後再遊香港購物 讚香港體驗獨有

不知不覺踏入凌晨4時許，李先生考慮在日出前，到尖沙咀海傍感受被譽為全球三大夜景之一的維多利亞港景色，又盛讚香港萬家燈火，具有濃厚的生活氣息。他本以為深夜的麥當勞理應人流稀少，卻沒想到聚集不同膚色人種及不同階層人士，形容是在內地及美國都沒有的體驗。

雖然險些露宿街頭，李先生仍希望農曆新年後再遊香港，逛商場感受購物天堂的獨有魅力。對於人生首次在麥當勞通宵過夜，他笑說︰「我也是第一次街頭流浪，當作獻給香港。」