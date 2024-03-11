甲型流感｜5歲男童遊日期間現病徵　返港確診流感併發腦病現危殆

衞生防護中心今日（11日）公佈，正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，個案涉及一名過往健康良好惟未接種今季季節性流感疫苗的5歲男童，曾於上周二至六（5日至9日）到過日本旅遊，途中出現病徵並求醫；最後於昨天（10日）入住伊利沙伯醫院兒童深切治療部。



經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發腦病，現時情況危殆，中心正繼續調查。



衞生署衞生防護中心今日（11日）表示，一名5歲男童遊日時出現流感病徵，返港後確診甲型流感併發腦病，情況嚴重。（資料圖片）

中心指，男童於3月6日開始雙眼痕癢及紅腫，並於翌日出現發燒、咳嗽及流鼻水，他曾到當地求醫，但當時無須入院。他3月9日返港後，遂到浸信會醫院求醫，並獲轉介至伊利沙伯醫院急症室，同日入院接受治療。

他其後在昨日入住伊利沙伯醫院兒童深切治療部，其呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病，現時情況危殆。

中心初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗。兩名與男童一同旅遊的家居接觸者亦於3月8日出現病徵。

衞生防護中心籲接種流感疫苗

中心提醒，流感除為高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。呼籲市民接種流感疫苗，以預防季節性流感及其併發症，並減低因流感而入院留醫、甚至死亡。中心又提醒病人、高危人士，以至在到訪公眾地方、乘搭交通工具或在人多擠迫的地方時，亦應佩戴外科口罩；也應避免觸摸眼睛、口和鼻，並勤洗手。