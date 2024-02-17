機場三跑系統今年落成　陳茂波：灣區機場群是很大優勢

財政司司長陳茂波表示，機場三跑系統將於今年如期落成，屆時和其他大區城市一起，聯動發展「灣區機場群」，是一個很大優勢。



陳茂波。（陳茂波Facebook）

稱香港五年來在金融和創科有令人矚目的成績表

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布五周年，陳茂波接受中央廣播電視總台「大灣區之聲」專訪，談到多項香港與大灣區城市的規劃和發展，稱香港五年來在金融和創科方面取得令人矚目的成績單。

陳茂波提到去年底發布指引，推動大灣區跨境數據流動，認為是很大的突破，有利於人工智能（AI）和生物醫藥等產業發展，可吸引更多優質企業和科研機構落戶河套區。而政府去年吸引30間創新科技企業落戶，陳茂波說正商談其他重點企業，希望稍後有第二批名單公布。

香港國際機場第三條跑道系統將於今年如期完成，陳茂波指屆時每年客流量可達到1.2億人次，認為這是很大的優勢，「和大灣區其他兄弟城市一起，大家彼此聯動起來發展灣區機場群，這樣是最有利的。」

金融方面，他期望擴大深化與內地市場互聯互通，在香港推出更多以人民幣計價的投資產品和風險管理工具，讓內地和境外持有人民幣的投資者得到更多投資機會。

早前出席瑞士達沃斯世界經濟論壇年會的陳茂波說，未來香港除了要發揮超級聯繫人的作用外，還要做好橋樑的角色，又指「廣交天下朋友，這是香港國際化的特色。」