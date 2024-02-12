四徑2024｜廖科樂捱兩晚通宵最快完成298公里　年初三跑抵梅窩

廖科樂成為今屆香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑）首位的完成者，以52小時02分連走麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑。他與其他18位參加者在年初一早上於屯門起步，捱了兩晚通宵，跑過298公里路，克服14500米攀升，在年初三下午跑抵梅窩終點。



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在年初三下午，廖科樂從嶼南道的斜路跑下來，轉入梅窩碼頭，在支持者的歡呼聲中，親吻象徵四徑終點的綠色郵筒。

廖科樂在年初二早上跑過城門水塘的主壩。（顏銘輝攝）

今屆四徑在年三十晚才公布出發時間，年初一早上9時44分於屯門起步，19名參加者一起走上麥理浩徑第10段的村徑。目標55小時完成的廖科樂，在草山及針山開始帶頭，到麥徑第4段確立優勢，最後在西貢再拉開差距。在年初一晚11時半，廖科樂抵北潭涌，率先跑完100公里的麥徑。在第一條徑，他花了13小時45分。

廖科樂跑過衛奕信徑。（顏銘輝攝）

年初二凌晨，廖科樂坐車到南涌，開始78公里的衛奕信徑。他摸黑攀過八仙嶺及九龍坑山落到大埔，清晨上鉛礦坳，在早上7時半跑過城門水塘主壩。越過九龍群山，落到油塘，接近下午1時，他從啟田道跑上來，到達藍田港鐵站。搭車過海前，他先到商場的快餐店買外賣。等外賣期間，他顯得有點焦急。

廖科樂在年初二中午跑到藍田。（顏銘輝攝）

在搭地鐵及等車期間，他一直把握時間食薯條。在地鐵上，他沒有刻意找座位，倚着門旁，時而食幾口，時而閉目養神。到太古後，他扔了外賣，開始衛徑第2段。至下午近4時，他終於走完衛徑，抵達赤柱。在第二條徑，他花了15小時46分。

廖科樂在藍田的快餐店等外賣。（顏銘輝攝）

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在下午4時許，他坐車去到石澳，跑往大浪灣，開始50公里的港島徑。由黃昏行到天黑，在11時多走到山頂廣場，接近午夜12時跑到中環港外線碼頭，把握時間休息，等待年初三凌晨0時30分往梅窩的船班。落船後，他開始逆走70公里的鳳凰徑，上落鳳凰山及大東山兩座高峰，於下午跑至梅窩，完成這次三日兩夜的四徑之旅。

了解廖科樂的故事：越野跑改變人生 戒賭戒煙重新起步 跳出舒適圈把握時間

去年11月報道：廖科樂榮登TransLantau 140「港一」 克服自我質疑的突破之旅

34歲的廖科樂練跑7年，去年初辭去飲食業的正職，全職跑步，希望成績有所突破。去年11月，廖科樂以全場第9名完成TransLantau 140，成為當屆最快的香港跑手。今年1月中，廖科樂跑完HK100，以14小時01分完成，全場男子排31位。在今月的四徑，他更成為完成者。