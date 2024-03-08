天瑜醫療事故｜小天瑜腸道不蠕動暫停餵食　爸爸癌症指數回復正常

小天瑜2020年5月於瑪麗醫院接受手術期間因醫療事故變成植物人， 去年12月底更開始出現心臟衰竭。天瑜爸爸周四（7日）於網上更新女兒情況，稱小天瑜近兩日腸道無法蠕動，因此需暫停餵食，改為輸葡萄糖水。他又交代個人抗癌進展，稱病情已明顯好轉，癌症指數已回到正常水平，籲女兒一同加油。



身上「無位」抽血需暫時停止

天瑜爸爸在社交專頁發布探望女兒的短片，稱最近收到很多朋友問候天瑜的近況，再次感謝大家對天瑜的關心。他指女兒近兩日腸道無法蠕動、無法消化食物，被迫從胃部把奶抽回，早兩日還曾嘔吐，因此需暫時停止攝取食物。

他又指出，由於不能持續在相同部位抽血，但小天瑜身上可用位置已不多，目前抽血比較困難，院方將暫時停止抽血，以免造成痛楚。

▼農曆年三十晚 家人到醫院陪伴天瑜▼



天瑜爸爸經55次電療及4次化療

天瑜爸爸也交代個人病況，他去年確診惡性肌肉腫瘤，並已進行切除肺葉癌細胞手術。 他用「捉螞蟻」向女兒比喻抗癌，稱經過55次電療、4次化療後，早幾日醫生指他「好咗好多」，沒有擴散到腦部，抽血結果顯示癌症指數已回到2.8的正常水平。他稱指數在4.6以下均為正常，而他之前最高曾達到27，但之後仍需多做3次化療。

天瑜爸爸稱，他下月會進行其他檢查及PET Scan（正電子掃描），便能進一步確定病況，屆時會向女兒報告。他指自己的病情已好轉，籲小天瑜也要一同加油。

當義工回饋社會協助感覺開心

天瑜爸爸又稱，近期健康狀況比較穩定，有空時會去做義工，包括探望老人家。他向女兒稱，他們獲很多市民幫助，因此盼盡力回饋，且做義工後感覺開心。